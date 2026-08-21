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Πυρκαγιά σε κατάστημα ειδών ρουχισμού ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, φαίνεται να πρόκειται για εμπρησμό.

Η Αστυνομία ενημέρωσε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3.00 τα ξημερώματα σήμερα στο ισόγειο πολυκατοικίας.

Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στο κατάστημα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες, προκύπτουν στοιχεία για εμπρησμό.

Η σκηνή αποκλείστηκε για διενέργεια εξετάσεων το πρωί σήμερα από Πυροσβεστική Υπηρεσία και Αστυνομία, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.