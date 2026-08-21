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Ερωτήματα για το πραγματικό ύψος των αυξήσεων που θα προκύψουν από την κυβερνητική πρόταση για το συνταξιοδοτικό θέτει το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, μετά την παρουσίαση των προτάσεων για το Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχου.

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα υποστηρίζει ότι η εικόνα που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες για αυξήσεις συντάξεων μέχρι και 60% δεν αποτυπώνει, σε αρκετές περιπτώσεις, την πραγματική μεταβολή του συνολικού εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η εξήγηση είναι απλή: για τους δικαιούχους του ΕΧΣ, όσο αυξάνεται η σύνταξη του ΤΚΑ, το ΕΧΣ θα μειώνεται».

Το Άλμα επικαλείται τους κυβερνητικούς πίνακες και παραθέτει ως παράδειγμα περίπτωση κατά την οποία η σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνεται από €564 σε €747, δηλαδή κατά 32%.

Συνεχίζοντας, σημειώνει ότι «μετά όμως τον επανυπολογισμό του ΕΧΣ, το συνολικό εισόδημα μπορεί, με ένα από τα σενάρια που εξετάζει η Κυβέρνηση, να αυξηθεί από €777 σε μόλις €789, δηλαδή λιγότερο από 2%»

Σε άλλο παράδειγμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αύξηση της σύνταξης ΤΚΑ κατά περίπου 50% μεταφράζεται σε πραγματική αύξηση του συνολικού εισοδήματος περίπου 15%-20%.

Το Κίνημα θέτει παράλληλα ερωτήματα για τη χρηματοδότηση της μεταρρύθμισης, διερωτώμενο: «Οι αυξήσεις ανακοινώνονται τώρα. Ο λογαριασμός μετά τις εκλογές;».

Όπως επισημαίνει, η ίδια η κυβερνητική πρόταση προβλέπει νέα αναλογιστική μελέτη πριν από το 2032 και αφήνει ρητά ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης των εισφορών, εάν η μελέτη καταδείξει ότι αυτό απαιτείται.

Το Άλμα διερωτάται ακόμη πώς μπορεί να παρουσιάζεται η πρόταση ως «η μεγαλύτερη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση από το 1980» χωρίς να παρουσιάζεται ταυτόχρονα στους πολίτες η πλήρης αναλογιστική αποτίμηση του κόστους και των εισφορών που απαιτούνται για τη χρηματοδότησή της.

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα γιατί οι αυξήσεις ανακοινώνονται πριν από τις εκλογές, ενώ το ενδεχόμενο αυξημένων εισφορών παραπέμπεται για αργότερα.

Καταλήγοντας, το Κίνημα τονίζει ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για να αντιμετωπίζεται με «ποσοστά εντυπωσιασμού» και δηλώνει ότι, όταν οι προτάσεις κατατεθούν ενώπιον της Βουλής, θα τις μελετήσει «με σοβαρότητα και χωρίς προκαταλήψεις».

Όπως αναφέρει, θα στηρίξει ό,τι πραγματικά βελτιώνει τις συντάξεις, ζητώντας παράλληλα καθαρές απαντήσεις για τη χρηματοδότηση και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος.

«Μέχρι τότε, οι πολίτες δικαιούνται καθαρή εικόνα και όχι επικοινωνιακά τεχνάσματα», καταλήγει η ανακοίνωση.