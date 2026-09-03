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Πληροφορία για μία από τις μεγαλύτερες διαρροές κρατικών εγγράφων ταυτοποίησης στην βόρεια Αμερική, διερευνά το FBI, η οποία αφορά την πώληση, στο dark web, δεκάδων εκατομμυρίων αδειών οδήγησης πολιτών σε ΗΠΑ και Καναδά.

Την Τρίτη, ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας Brian Krebs αποκάλυψε ότι εντόπισε στο dark web ιστότοπο που πουλούσε ψηφιακά αντίγραφα εκατομμυρίων αδειών οδήγησης από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, μεταδίδει το Reuters.

Ξεκίνησε έρευνα το FBI

Ο Krebs ανέφερε ότι επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα των δεδομένων που προσφέρονταν προς πώληση, επικοινωνώντας με εννέα ανθρώπους των οποίων τα στοιχεία περιλαμβάνονταν στη βάση. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, η δική του άδεια οδήγησης προσφερόταν ως δωρεάν δείγμα.

Το FBI, σε σύντομη ανακοίνωσή του την Τετάρτη, δήλωσε ότι «διερευνά το περιστατικό», προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω «λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας».

The FBI said it was investigating a report that tens of millions of drivers' licenses belonging to people in the United States and Canada were being sold on the dark web https://t.co/XSkCB0fEzS — Reuters (@Reuters) September 3, 2026

«Πρωτοφανής» η κλίμακα της διαρροής

Ο ιστότοπος, που φέρεται να ονομαζόταν Nexus, διαφημιζόταν σε ρωσικό φόρουμ κυβερνοεγκληματιών. Σύμφωνα με τον Krebs, ισχυριζόταν ότι διαθέτει δεκάδες εκατομμύρια άδειες οδήγησης από ΗΠΑ και Καναδά, καθώς και εκατομμύρια άλλα δελτία ταυτότητας και ταξιδιωτικά έγγραφα και εκατοντάδες χιλιάδες ιατρικά αρχεία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο ιστότοπος φαινόταν να ενημερώνει τη βάση δεδομένων του σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα κλεμμένα στοιχεία ενδέχεται να προέρχονταν από ενεργή, συνεχιζόμενη παραβίαση.

Ο Zach Edwards, ερευνητής απειλών στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Infoblox, χαρακτήρισε την υπόθεση πρωτοφανή ως προς την έκτασή της.

«Δεν έχει υπάρξει ποτέ διαρροή αδειών οδήγησης σε αυτή την κλίμακα», δήλωσε, αποκαλύπτοντας ότι και η δική του άδεια ήταν διαθέσιμη προς πώληση. Πρόσθεσε ότι η συνεχιζόμενη φύση της διαρροής «σημαίνει ότι αυτή η επίθεση δημιούργησε πραγματικούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, ιδίως για πρόσωπα υψηλού προφίλ».

Άγνωστη η πηγή των δεδομένων

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει από πού προήλθαν τα κλεμμένα δεδομένα. Ο Krebs ανέφερε ότι εκπρόσωπος της εταιρείας IDScan.net, που εδρεύει στη Νέα Ορλεάνη και δραστηριοποιείται στην επαλήθευση ταυτότητας και την πρόληψη απάτης, δήλωσε ότι διερευνά την υπόθεση.

Λίγο μετά τη δημοσίευση της έρευνας του Krebs, ο ιστότοπος του dark web εξαφανίστηκε, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από το FBI.

iefimerida.gr