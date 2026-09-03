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Στην επιβολή φόρου 20% στα εισοδήματα από μερίσματα και πρόσθετες αμοιβές που λαμβάνουν ξένοι πολίτες από επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων στην κινεζική αγορά προχώρησε το Πεκίνο.

Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών της Κίνας και της Κρατικής Φορολογικής Διοίκησης.

Η κινεζική φορολογική νομοθεσία προέβλεπε εδώ και χρόνια συντελεστή 20% για τα συγκεκριμένα εισοδήματα. Ωστόσο, από το 1994 είχε εγκριθεί προσωρινή απαλλαγή για τους ξένους πολίτες, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Πεκίνου να ενισχύσει το άνοιγμα της οικονομίας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Με την ενεργοποίηση του μέτρου τερματίζεται η φορολογική εξαίρεση που παρέμενε σε ισχύ για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ