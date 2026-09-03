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Για την παραλαβή των ρωσικών μαχητικών Su-35 φέρεται να ετοιμάζεται το Ιράν, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες της αεράμυνάς του χώρας.

Σύμφωνα με αναφορές αμυντικών δικτύων, Ιρανοί πιλότοι και τεχνικοί έχουν ολοκληρώσει βασικά στάδια εκπαίδευσης στη Ρωσία, τόσο στην πτήση όσο και στη συντήρηση των νέων μαχητικών. Η πρώτη ομάδα φέρεται να αριθμούσε περίπου 40 έως 48 άτομα και να είχε ολοκληρώσει την αρχική εκπαίδευση ήδη από το 2024.

Η διαδικασία φέρεται να συνεχίστηκε στο Ιράν με τη χρήση των Yak-130, των προηγμένων εκπαιδευτικών αεροσκαφών που παρέλαβε η Τεχεράνη από τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο του 2023. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται ως μεταβατικό στάδιο για πιλότους που περνούν από παλαιότερους τύπους σε σύγχρονα μαχητικά 4ης και 4,5 γενιάς. Η προμήθεια Yak-130 είχε παρουσιαστεί εξαρχής ως ένδειξη ότι το Ιράν προετοίμαζε προσωπικό για την ένταξη των Su-35.

Η αγορά των ρωσικών μαχητικών έχει επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά. Τον Ιανουάριο του 2025 ο ανώτατος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Σαντμανί, δήλωσε ότι το Ιράν είχε αγοράσει Su-35. Δεν αποκάλυψε, ωστόσο, ούτε τον αριθμό τους ούτε αν είχαν ήδη αρχίσει οι παραδόσεις, ενώ το Κρεμλίνο απέφυγε να σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 20 μαχητικά έχουν ήδη κατασκευαστεί στο εργοστάσιο του Κομσομόλσκ επί του Αμούρ. Άλλες πηγές κάνουν λόγο για συνολική παραγγελία 24, 25 ή ακόμη και 48 αεροσκαφών. Μέχρι στιγμής, όμως, κανένας από αυτούς τους αριθμούς δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τη Μόσχα ή την Τεχεράνη.

Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς άλλο επιχειρησιακό αποτέλεσμα μπορεί να προσφέρει μία μικρή μοίρα 16 ή 24 μαχητικών και εντελώς διαφορετικό μία δύναμη 48 αεροσκαφών. Σε κάθε περίπτωση, η πλήρης ένταξη ενός τόσο σύνθετου μαχητικού απαιτεί χρόνια, υποδομές, ανταλλακτικά, εξειδικευμένο προσωπικό και διαρκή υποστήριξη από τη ρωσική αμυντική βιομηχανία.

Τι μπορεί να κάνει το Su-35

Το Su-35 είναι ένα βαρύ, μονοθέσιο και εξαιρετικά ευέλικτο μαχητικό πολλαπλών ρόλων, το οποίο προέρχεται από την οικογένεια του Su-27. Ανήκει στη λεγόμενη γενιά «4++» και διαθέτει δύο κινητήρες με κατευθυνόμενη ώση, σύγχρονα ηλεκτρονικά και μεγάλη ακτίνα δράσης.

Σύμφωνα με τη ρωσική κατασκευάστρια UAC, μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως Mach 2,25 σε μεγάλο ύψος, να πετάξει σε ύψος 18.000 μέτρων και να μεταφέρει φορτίο όπλων έως οκτώ τόνους σε 12 σημεία ανάρτησης. Η μέγιστη εμβέλεια χωρίς εναέριο ανεφοδιασμό αναφέρεται στα 3.600 χιλιόμετρα.

Το ραντάρ Irbis-E μπορεί, σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές, να εντοπίζει μεγάλα εναέρια ίχνη σε αποστάσεις έως 350 χιλιομέτρων, να παρακολουθεί ταυτόχρονα 30 στόχους και να εμπλέκει έως οκτώ. Οι πραγματικές αποστάσεις εντοπισμού εξαρτώνται, βεβαίως, από το μέγεθος και το ίχνος του στόχου, το υψόμετρο, τις παρεμβολές και τις συνθήκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Το τελικό πακέτο όπλων του Ιράν δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Εφόσον συνοδευτεί από σύγχρονους ρωσικούς πυραύλους αέρος-αέρος μεγάλης εμβέλειας, το Su-35 θα δώσει στην Τεχεράνη δυνατότητες εμπλοκής πέρα από την οπτική επαφή που σήμερα διαθέτει σε πολύ περιορισμένο βαθμό.

Γιατί το Ιράν χρειάζεται επειγόντως νέα μαχητικά

Η ιρανική Πολεμική Αεροπορία εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αεροσκάφη που αποκτήθηκαν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Στον στόλο παραμένουν F-14 Tomcat, F-4 Phantom και F-5 αμερικανικής κατασκευής, μαζί με MiG-29, Su-24, Mirage F1 και κινεζικά F-7.

Παρά τις εγχώριες αναβαθμίσεις, μεγάλο μέρος αυτών των αεροσκαφών αντιμετωπίζει προβλήματα ηλικίας, διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε ανταλλακτικά. Η FlightGlobal καταγράφει δεκάδες παλαιά μαχητικά σε υπηρεσία, αλλά οι ονομαστικοί αριθμοί δεν σημαίνουν ότι όλα είναι ανά πάσα στιγμή επιχειρησιακά διαθέσιμα.

Τα Su-35 θα μπορούσαν να αναλάβουν αναχαιτίσεις, περιπολίες μεγάλης διάρκειας και προστασία κρίσιμων στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων. Θα λειτουργούσαν επίσης ως σημαντική πλατφόρμα εκπαίδευσης και μετάβασης της ιρανικής αεροπορίας σε σύγχρονες δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για αεροσκάφος stealth. Απέναντι σε μία δύναμη που διαθέτει F-35, σύγχρονα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης, εναέριο ανεφοδιασμό και προηγμένες δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου, το Su-35 παραμένει ευάλωτο εάν επιχειρεί χωρίς ολοκληρωμένη αεροπορική υποστήριξη.

Η πραγματική αξία του για το Ιράν θα εξαρτηθεί επομένως όχι μόνο από τον αριθμό των μαχητικών, αλλά και από τα όπλα που θα παραδοθούν, την εκπαίδευση των πληρωμάτων, τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και τη σύνδεσή τους με το δίκτυο ραντάρ και αεράμυνας της χώρας.

Παράλληλα, δημοσιεύματα συνδέουν την καθυστέρηση των παραδόσεων με έργα αναβάθμισης αεροπορικών βάσεων, κατασκευή προστατευμένων υποστέγων και αποκατάσταση υποδομών. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η συμφωνία εντάσσεται στη βαθύτερη στρατιωτική συνεργασία Ρωσίας και Ιράν. Οι δύο χώρες υπέγραψαν το 2025 εικοσαετή στρατηγική εταιρική σχέση που προβλέπει κοινές ασκήσεις, εκπαίδευση προσωπικού, ανταλλαγή πληροφοριών και ενίσχυση της στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας, χωρίς πάντως να αποτελεί σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας.

Η άφιξη των Su-35, εφόσον πραγματοποιηθεί εντός του αναφερόμενου χρονοδιαγράμματος, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη ποιοτική ενίσχυση της ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια. Δεν θα προσφέρει από μόνη της αεροπορική υπεροχή, αλλά θα κάνει οποιονδήποτε σχεδιασμό επιχειρήσεων στον ιρανικό εναέριο χώρο πιο σύνθετο και σαφώς πιο επικίνδυνο.

newsauto.gr