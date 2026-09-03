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Η Σωτηρούλα Οικονομίδου, 16 ετών, από Λευκωσία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία, από τις 23/08/2026.



Η 16χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.60μ. περίπου, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.



Κατά τον χρόνο αναχώρησής της φορούσε μπεζ κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο μακρύ κολάν παντελόνι και αθλητικά άσπρα παπούτσια.



Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.