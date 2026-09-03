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Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δέκα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως διάρρηξη κτιρίου, κλοπή, επίθεση, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, παραβάσεις τροχαίας, καθώς και για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 497 οχήματα και ελέγχθηκαν 639 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 48 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 366 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και δώδεκα διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 109 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγιναν εφτά καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν τρεις υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 131 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν πέντε έλεγχοι οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.