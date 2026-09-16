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Ο 44χρονος Νίκολας Μπράντραμ, εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο δυτικό Λονδίνο. Η γιαγιά του ήταν αργότερα γνωστή ως Lady Katherine Brandram.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο Μπράντραμ εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Τσίσγουικ το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Αστυνομικοί και διασώστες του London Ambulance Service έφτασαν στο σημείο στις 19:12, ωστόσο ο 44χρονος διαπιστώθηκε νεκρός.

«Οι πλησιέστεροι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί. Σε αυτό το στάδιο ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως απροσδόκητος, αλλά δεν πιστεύεται ότι υπάρχουν ύποπτες συνθήκες», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία, σύμφωνα με τη βρετανική Mirror.

Το όνομά του δεν είχε δημοσιοποιηθεί όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα, αλλά οι Αρχές επέτρεψαν πλέον τη γνωστοποίησή του μετά τον θάνατό του.

Η εμπλοκή του σε υπόθεση όπου έσπρωξαν γυναίκα μπροστά από λεωφορείο

Η υπόθεση του «Putney Pusher» είχε προκαλέσει τεράστια δημοσιότητα στη Βρετανία. Τον Μάιο του 2017, ένας άνδρας που έκανε τζόκινγκ στη Putney Bridge στο Λονδίνο καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να σπρώχνει μία γυναίκα προς το οδόστρωμα, ακριβώς τη στιγμή που πλησίαζε ένα λεωφορείο.

Ο οδηγός του λεωφορείου κατάφερε να αντιδράσει την τελευταία στιγμή και να αποφύγει τη γυναίκα, η οποία γλίτωσε από πιθανότατα πολύ σοβαρό τραυματισμό.

Το βίντεο έκανε τον γύρο του κόσμου και ο άγνωστος δράστης απέκτησε στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης το προσωνύμιο «Putney Pusher».

Παρά την πολυετή έρευνα και τη μεγάλη δημοσιότητα της υπόθεσης, η ταυτότητα του άνδρα που εμφανίζεται στο βίντεο δεν είχε προσδιοριστεί οριστικά. Ο Μπράντραμ είχε τεθεί υπό έρευνα ως ύποπτος στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης.

Κανένας ύποπτος δεν κατηγορήθηκε ποτέ, και η έρευνα έκλεισε το 2018, πριν νέες πληροφορίες οδηγήσουν στη σύλληψη του Μπράντραμ, το φετινό καλοκαίρι. Μόλις την περασμένη εβδομάδα οι ντετέκτιβ είχαν ανακοινώσει ότι ο Μπράντραμ αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη πρόσθετες ανακριτικές ενέργειες.

Ποιος ήταν ο Νίκολας Μπράντραμ

Ο πατέρας του Μπράντραμ, Πολ Μπράντραμ, ήταν το μοναδικό παιδί της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας και του ταγματάρχη Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ, ο οποίος υπηρέτησε στον βρετανικό στρατό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η πριγκίπισσα Αικατερίνη ήταν δισέγγονη της βασίλισσας Βικτωρίας, πρώτη ξαδέλφη του πρίγκιπα Φίλιππου. Γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 1913 και απεβίωσε στις 2 Οκτωβρίου 2007. Ήταν το έκτο παιδί και η τρίτη κόρη του βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ της Ελλάδας και της Σοφίας της Πρωσίας, αδελφή τριών Βασιλέων των Ελλήνων και μιας Βασίλισσας της Ρουμανίας. Το 1941, με την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, έφυγε μαζί με τον αδελφό της Παύλο και τη σύζυγό του Φρειδερίκη στην Κρήτη και από εκεί στην Αίγυπτο και στη Νότια Αφρική. Η Αικατερίνη εργάσθηκε ως νοσοκόμα σε νοσοκομείο στο Κέιπ Τάουν. Για τέσσερα χρόνια δεν είχε καθόλου νέα της αδελφής της Ελένης, βασιλομήτορος της Ρουμανίας.

Με το τέλος του πολέμου επέστρεψε στην Αγγλία και το 1947 παντρεύτηκε τον Ταγματάρχη Ρίτσαρντ Μπράντραμ (5 Αυγούστου 1911- 5 Απριλίου 1994), παίκτη του ράγκμπυ. Το ζευγάρι γνωρίσθηκε εν πλω στο πλοίο «Ασκάνια», όταν και οι δύο επέστρεφαν στην Αγγλία από την Αλεξάνδρεια. Ο Μπράντραμ υπηρετούσε στη Βαγδάτη.

Όπως και ο πατέρας του, ο Νίκολας είχε μια επιτυχημένη καριέρα στο City, εργαζόμενος στην κορυφαία χρηματιστηριακή εταιρεία Killik & Co και στην ισραηλινή τράπεζα Bank Leumi, πριν μετακινηθεί στην HSBC, όπου διαχειριζόταν τα περιουσιακά στοιχεία πλούσιων ιδιωτών.

Είχε επίσης υπηρετήσει ως λοχαγός στον βρετανικό στρατό και είχε αναπτυχθεί σε αποστολές στο Ιράκ, τη Βοσνία και το Αφγανιστάν.

protothema.gr