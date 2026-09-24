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Μέχρι και την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτιολογημένων απόψεων και εισηγήσεων για την εκπόνηση των Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, ανακοίνωσε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους προς το Πολεοδομικό Συμβούλιο, μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ, στη σελίδα υποβολής αιτήσεων.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, το Τμήμα έχει ετοιμάσει ενημερωτικό οδηγό ψηφιακής υποβολής.

Τεχνική υποστήριξη για τη χρήση του συστήματος παρέχεται στο τηλέφωνο 22409535, καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 3:30 μ.μ., καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ippodamos@moi.gov.cy.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπόνηση των τεσσάρων Τοπικών Σχεδίων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.