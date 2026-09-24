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Τη δέσμευση για περαιτέρω άνοιγμα του χρηματοοικονομικού τομέα στους ξένους επενδυτές επανέλαβε η κεντρική τράπεζα της Κίνας, ενώ δημοσιοποιήθηκε η κατάταξη των 500 κορυφαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας για το 2026, με τις JD.com, Alibaba και Hengli Group να διατηρούν τις τρεις πρώτες θέσεις.

Ο διοικητής της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας (PBOC), Παν Γκονγκσένγκ, παρουσίασε τις προτεραιότητες της τράπεζας σε συμπόσιο με ξένους χρηματοοικονομικούς φορείς στις 21 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της PBOC, η Κίνα θα βελτιώσει το πλαίσιο των πολιτικών της και θα επεκτείνει σταθερά το άνοιγμα των χρηματοοικονομικών αγορών της. Παράλληλα, θα ενισχύσει τις υπηρεσίες διασυνοριακών πληρωμών και θα στηρίξει περαιτέρω τη διεθνή χρήση του κινεζικού νομίσματος.

Στο συμπόσιο συμμετείχαν 15 ξένοι χρηματοοικονομικοί φορείς, μεταξύ των οποίων η Bank of America, η HSBC και η Abu Dhabi Bank.

Οι 500 κορυφαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις της Κίνας

Στο μέτωπο της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, η Παγκινεζική Ομοσπονδία Βιομηχανίας και Εμπορίου (ACFIC) δημοσιοποίησε την Τρίτη, στην Τιεντσίν της βόρειας Κίνας, τη λίστα «2026 China Top 500 Private Enterprises».

Από τις 500 επιχειρήσεις της κατάταξης, οι 100 κατέγραψαν λειτουργικά έσοδα άνω των 100 δισ. γιουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 13,09 δισ. ευρώ.

Στην κορυφή παρέμειναν, κατά σειρά, οι JD.com, Alibaba (China) Co. Ltd. και Hengli Group Co. Ltd., διατηρώντας τις θέσεις τους.

Η κατάταξη προέκυψε από την 28η μεγάλης κλίμακας έρευνα της ACFIC για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στη φετινή έρευνα συμμετείχαν 6.350 επιχειρήσεις που είχαν καταγράψει λειτουργικά έσοδα άνω του 1 δισ. γιουάν, περίπου 130 εκατ. ευρώ, το 2025. Οι 500 με τα υψηλότερα έσοδα συμπεριλήφθηκαν στη λίστα του 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ – ΑΠΕ-ΜΠΕ