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Νέα ένταση καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης (30/9) στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά από νέες τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο. Δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16 εισήλθαν στον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, ενώ καταγράφηκε και μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, συνολικά επτά τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σήμερα σε παραβάσεις και παραβιάσεις.

Πέραν των F-16, τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 πραγματοποίησε τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και μία παράβαση στο FIR Αθηνών. Παράλληλα, τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) κατέγραψαν πέντε παραβάσεις και μία παραβίαση.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: 1 (1Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ: 5 (1 ATR-72 και 4 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ: 7

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ: 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: 7 (εκ των οποίων 1 από τα F-16, 1 από το ATR-72 και 5 από τα UAV)



ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ: 6 (εκ των οποίων 1 από τα F-16, 4 από το ATR-72 και 1 από τα UAV)

ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΙΣ: –

ΕΜΠΛΟΚΕΣ: –

ΠΕΡΙΟΧΗ: Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Στην Λευκωσία ο Δένδιας

Η νέα τουρκική πρόκληση έρχεται την ώρα που ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, βρίσκεται στη Λευκωσία, όπου εκπροσωπεί την ελληνική κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο και θα παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

Κατά την παρουσία του στην κυπριακή πρωτεύουσα, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε και τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Γεώργιο, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς την Εκκλησία της Κύπρου για τη στήριξή της προς τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.