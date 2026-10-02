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Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή «Πυρκόλοφος», στα όρια της εγκαταλελειμμένης κοινότητας Αγίου Επιφανίου Σολέας, έπειτα από πτώση κεραυνού.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:30 και είχε ως αποτέλεσμα να καεί ένα μεμονωμένο δέντρο.

Η άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς, η οποία τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:00.

Για την κατάσβεση εργάστηκαν τρία μέλη του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.