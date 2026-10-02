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Μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της στη Ρόδο έπειτα από χτύπημα από κεραυνό, κοντά στην περιοχή της Λίνδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 58χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό και κατέληξε επί τόπου.

Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ