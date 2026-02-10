Το σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ καταρρέει, προειδοποιούν οι γιατροί υποστηρίζοντας ότι οι συχνές δυσλειτουργίες που παρουσιάζει εμποδίζουν την ιατρική πράξη.

Εννέα στους δέκα γιατρούς που συμμετείχαν σε παγκύπρια έρευνα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) εντοπίζουν τις δυσλειτουργίες με τις διακοπές, όπως ανέφεραν να διαρκούν από 1 έως 4 ώρες τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

Στην έρευνα συμμετείχαν 728 γιατροί όλων των ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα:

91% των ιατρών δηλώνει ότι έχει βιώσει διακοπές ή πλήρη μη διαθεσιμότητα του συστήματος.

Οι διακοπές κρατούν από 1 έως και 4 ώρες, με εβδομαδιαία ή ακόμη καικαθημερινή συχνότητα.

82% αναφέρει τεχνικά προβλήματα (αποσυνδέσεις, σφάλματα, κολλήματα).

62% αντιμετωπίζει αργή απόδοση σε τακτική βάση.

54% δηλώνει ότι η καθυστέρηση επηρεάζει σοβαρά την εργασία του.

80% αναγκάζεται να δουλεύει εκτός κανονικού ωραρίου για να καλύψει εκκρεμότητες.

Πέραν αυτών, το 46% των γιατρών αξιολογεί θετικά την ευχρηστία του, ενώ 61% αναγνωρίζει ότι συμβάλλει σε κάποιο βαθμό στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 30 Σεπτεμβρίου – 30 Νοεμβρίου 2025 μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και, σύμφωνα με τον ΠΙΣ, αποδεικνύει ότι τα προβλήματα δεν είναι μεμονωμένα, αλλά συστημικά.

Σύμφωνα με τους γιατρούς τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην αναζήτηση ιατρικού ιστορικού ασθενών, τη συνταγογράφηση φαρμάκων, την έκδοση παραπεμπτικών και την είσοδο στο σύστημα και καταχώρηση εξετάσεων.

Παράλληλα, 65% των ιατρών δηλώνει ότι οι διακοπές προκαλούν αλυσιδωτά προβλήματα, όπως καθυστερήσεις ραντεβού, συσσώρευση ασθενών και αδυναμία εξυπηρέτησης, ενώ 80% αναγκάζεται να μεταθέτει εργασίες για μεταγενέστερο χρόνο, με αποτέλεσμα την αύξηση των ωρών εργασίας εκτός κανονικού ωραρίου.

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στα ιατρικά πρωτόκολλα, τα οποία:

86% των ιατρών χαρακτηρίζει δυσνόητα ή μη εύχρηστα ,

, συνδέονται με αυξημένη γραφειοκρατία και απώλεια πολύτιμου κλινικού χρόνου.

Ο ΠΙΣ, ζητά από τον ΟΑΥ την άμεση και οριστική επίλυση των τεχνικών προβλημάτων και των διακοπών λειτουργίας, τη συνεχή διαθεσιμότητα του συστήματος και την ουσιαστική βελτίωση της ταχύτητας και της απόδοσης του σε όλες τις κρίσιμες λειτουργίες

Οι γιατροί ζητούν επίσης, απλοποίηση και αναθεώρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων, μείωση της γραφειοκρατίας και εκπαίδευση τους πριν από την εφαρμογή νέων αναβαθμίσεων.

Ο ΠΙΣ προειδοποιεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει ποιοτική και ασφαλής φροντίδα υγείας, όταν το σύστημα μέσω του οποίου διεκπεραιώνεται ολόκληρη η ιατρική πράξη παρουσιάζει τόσο συχνές και σοβαρές δυσλειτουργίες, ζητώντας άμεση και οριστική λύση.