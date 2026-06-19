ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ιωαννίδου Φρύνη, Ψαρών 3Α. Έναντι νοσοκομείου «Ιπποκράτειο», Έγκωμη, τηλ. 22106044.

Μένοικος Μιχάλης, Λεωφ. Λάρνακος 73Α. Αγλαντζιά, τηλ. 22332165, 22330865.

Κόκκινος Σταύρος, Αρχ. Μακαρίου 21Α&Β. Απέναντι από κατάστημα «ZARA» στο κέντρο, Λευκωσία, τηλ. 22758900.

Λάμπρου Κτενά Σταυρούλα, Λεωφόρος Στροβόλου 56. Δίπλα από πρατήριο καυσίμων PETROLINA, Στρόβολος, τηλ. 22760081, 99992060.

Κωνσταντίνου Νεκταρία, Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 29. Από υπεραγορά «ΚΚΟΛΙΑΣ» προς Ανθούπολη, δίπλα από το «Phanos Hair Studio», 200μ. από αρτοποιείο «Λαδάς» και Τράπεζα Κύπρου, Λακατάμια, τηλ. 22730343.

Μπαλανάσιος Άνη, Ανεξαρτησίας 1. Στον κυκλικό κόμπο στα Λύμπια, 300μ. μετά την έξοδο προς Λύμπια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσία – Λεμεσού, Λύμπια, τηλ. 22524387.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χαραλάμπους Έλενα, Παναγίας Ευαγγελίστριας 81. Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας και αρτοποιείου «Ζορπάς», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25738560, 25736349.

Φιλιππίδου – Φουρλά Μαρίνα, Νίκου Παττίχη 7Α. 500μ. βόρεια των φώτων τροχαίας των Πολεμιδιών, μεταξύ των πρατηρίων καυσίμων Πετρολίνα και ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25334403, 25770275.

Κωνσταντόπουλος Χρίστος, Θεσσαλονίκης & Επικούρου 1. Έναντι κινηματογράφου «Οθέλλος», Λεμεσός, τηλ. 25365325.

Λάμπρου Ιωάννα, Αγίας Φυλάξεως 145. Κάτω από τα φώτα τροχαίας Σπύρου Κυπριανού, έναντι «ORCHESTRA», Λεμεσός, τηλ. 25717300.

Μαυρογιάννη Δέσποινα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 228. Δίπλα από ψησταριά «Διομήδης», Λεμεσός, τηλ. 25361626, 97685069.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Χριστοδούλου Παύλος, Ερμού 51Γ, Λάρνακα, τηλ. 24652702, 24360054.

Κυπριανού Αλέξης, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25. Απέναντι από MRI «Άγιος Θέρισσος», Αραδίππου, τηλ. 24532177, 99979523.

Καΐμης Κύπρος, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 88. Έναντι PEUGEOT, Λάρνακα, τηλ. 24637044, 24626339.

ΠΑΦΟΣ

Πίρπα Αλεξάνδρα, Ελευθερίου Βενιζέλου 80. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», δρόμος Λυκείου Κύκκου, Πάφος, τηλ. 26948222.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Στυλιανού Στέλιος, Σωτήρας 7Α. Έναντι κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23812040, 23744313.

Κούρτη – Στυλιανού Γρηγορία, Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι, τηλ. 23942566, 99321414.