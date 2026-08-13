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Σε δύο επιπλέον παρτίδες του Clonotril 2 mg Tablets επεκτείνει η Remedica Limited την εθελοντική ανάκληση φαρμακευτικών προϊόντων που ανακοινώθηκε στις 10 Αυγούστου 2026.

Με διευκρινιστική ανακοίνωση, ημερομηνίας 13 Αυγούστου, η φαρμακοβιομηχανία γνωστοποίησε ότι στον κατάλογο των ανακληθεισών παρτίδων προστίθενται οι αριθμοί:

126382

126383

Η νεότερη ενημέρωση δεν περιλαμβάνει άλλο φαρμακευτικό προϊόν ή πρόσθετη αλλαγή στον αρχικό κατάλογο. Για όλες τις υπόλοιπες παρτίδες και τα σκευάσματα εξακολουθεί να ισχύει η ανακοίνωση που είχε εκδοθεί στις 10 Αυγούστου.

Η Remedica υπογραμμίζει ότι οι ενέργειες που έχουν ληφθεί για όλες τις ανακληθείσες παρτίδες είναι προληπτικού χαρακτήρα.

Στην αρχική ανακοίνωση είχε διευκρινιστεί ότι η ανάκληση αποφασίστηκε λόγω ορισμένων αποτελεσμάτων εκτός ορίων στις μελέτες σταθερότητας των προϊόντων, χωρίς να συντρέχει, στο παρόν στάδιο, λόγος ανησυχίας.

Οι μελέτες σταθερότητας πραγματοποιούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσο ένα φάρμακο διατηρεί τα προβλεπόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σε όλη τη διάρκεια ζωής του, όταν φυλάσσεται υπό τις καθορισμένες συνθήκες.

Στη νέα ανακοίνωση δεν παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των ελέγχων ούτε διευκρινίζεται ειδικότερα γιατί προστέθηκαν οι δύο παρτίδες του Clonotril.

Όχι σε διακοπή χωρίς ιατρική καθοδήγηση

Η εταιρεία εφιστά την προσοχή των ασθενών, τονίζοντας ότι η θεραπεία με προϊόντα από τις επηρεαζόμενες παρτίδες δεν πρέπει να διακόπτεται χωρίς προηγούμενη ιατρική καθοδήγηση.

Οι ασθενείς που διαθέτουν συσκευασία με έναν από τους ανακληθέντες αριθμούς παρτίδας καλούνται να επικοινωνήσουν με τον θεράποντα ιατρό τους. Ο γιατρός θα τους καθοδηγήσει ως προς την καταλληλότερη επιλογή για την ασφαλή συνέχιση της θεραπείας τους.

Δεν πρέπει να γίνεται αυθαίρετη αλλαγή φαρμάκου ή δοσολογίας, καθώς η απότομη διακοπή ορισμένων θεραπειών ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους. Η αντικατάσταση του σκευάσματος πρέπει να αποφασίζεται από επαγγελματία υγείας, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Οι πολίτες μπορούν να εντοπίσουν τον αριθμό παρτίδας επάνω στη συσκευασία του φαρμάκου και, εφόσον αυτός περιλαμβάνεται στον κατάλογο της ανάκλησης, να ζητήσουν οδηγίες από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους.

Η Remedica αναφέρει, τέλος, ότι η απόφαση εντάσσεται στις ενέργειες που λαμβάνει για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των συνεργατών της.