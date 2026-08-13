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Στις 12/8/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου, ανέκοψαν το βράδυ όχημα με αριθμούς εγγραφής της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο οδηγούσε αλλοδαπός.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα εντοπίστηκαν στον αποθηκευτικό του χώρο 245 κιλά δέρματα και εντόσθια βοοειδών, κατά παράβαση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, ο οποίος απαγορεύει ρητώς την μεταφορά ζώων ή και ζωικών προϊόντων από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων προχώρησαν σε κατάσχεση τόσο των ζωικών προϊόντων όσο και του οχήματος ως το μέσο μεταφοράς τους. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθηκε για τα αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκε σε κρατητήριο. Νωρίτερα σήμερα αφέθηκε ελεύθερος, με την καταβολή διοικητικού προστίμου που του επιβλήθηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ύψους €2,000 ευρώ πλέον €500 για την απόδοση του οχήματος από το Τμήμα Τελωνείων. Τα κατασχεθέντα προϊόντα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.