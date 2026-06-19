Συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της Χεζμπολάχ και ισραηλινών δυνάμεων καταγράφηκαν στον νότιο Λίβανο, παρά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που προβλέπει τερματισμό των εχθροπραξιών σε «όλα τα μέτωπα». Στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Νότια Λίβανο σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός υπαξιωματικού και τον τραυματισμό επτά ακόμη.

Από τις 17:30 (τοπική ώρα και ώρα Κύπρου) «μαχητές της Ισλαμικής Αντίστασης ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις (…) εναντίον μονάδες του στρατού του ισραηλινού στρατού που προσπαθούσε να προωθηθεί από την πόλη Αρνούν προς την περιφέρεια της Κφαρ Τεμπνίτ», κοντά στη Ναμπάτια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.

Το κίνημα είχε ήδη γνωστοποιήσει πως απώθησε τη νύχτα την απόπειρα ισραηλινών στρατευμάτων να προελάσουν προς την κοινότητα Κφαρ Τεμπνίτ — στην πρώτη ανακοίνωση αυτού του τύπου μετά την υπογραφή της αμερικανοϊρανικής συμφωνίας.Λιβ

Ενώ «τις τελευταίες τέσσερις ημέρες ο εχθρικός στρατός αποπειράται να προελάσει» στον τομέα, μαχητές της Χεζμπολάχ τον ανάγκασαν «να υποχωρήσει και να αναπτύξει ελικόπτερα (…) κατά τη διάρκεια της νύχτας για την αεροδιακομιδή των απωλειών του», ανέφερε το σιιτικό κίνημα.

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, επισήμανε πως οι κυανόκρανοι ανέφεραν επίσης ανταλλαγές πυρών προχθές Τετάρτη και χθες Πέμπτη.

«Παρατηρήθηκαν 143 τροχιές βλημάτων», με «119» από τις βολές να αποδίδονται «στον ισραηλινό στρατό και τις υπόλοιπες στη Χεζμπολάχ», ανέφερε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στη Νέα Υόρκη.

Την προηγουμένη, παρατηρήθηκαν «364» περιπτώσεις πυρών, «330» από τα οποία αποδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και «34» στη Χεζμπολάχ.

Τρεις νεκροί

Το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Κατά την πηγή αυτή, «εχθρικό drone στοχοποίησε όχημα» στην περιοχή της Κφαρ Τεμπνίτ, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους, ενώ άλλο μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα σκότωσε άνδρα στο γειτονικό χωριό Ζεμπντίν.

Από τη δική του πλευρά ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο υπαξιωματικού του την προηγουμένη, πεσόντα σε «μάχη» στην οποία τραυματίστηκαν επίσης άλλοι επτά στρατιωτικοί, ανάμεσά τους αξιωματικός.

Έκανες σαφές πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο και δημοσιοποίησε χάρτη που κατ’ αυτόν δείχνει τον «χώρο ασφαλείας» που εκτείνεται κάπου δέκα χιλιόμετρα εντός της λιβανικής επικράτειας.

Ανέφερε πως οι δυνάμεις του θα παραμείνουν ανεπτυγμένες για να «εξαλείψουν απειλές και να βελτιώσουν την υπεράσπιση των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ».

Ισραηλινός αξιωματικός ανέφερε ότι ο στρατός μπορεί να αναλάβει δράσει για την «εξουδετέρωση» κινδύνων που έχουν εντοπιστεί εκτός της ζώνης ασφαλείας και απαίτησε οι άμαχοι στον Λίβανο να μην εισέρχονται στην περιοχή.

Η κοινότητα Κφαρ Τεμπνίτ συμπεριλαμβάνεται στον χάρτη που δημοσιοποίησε ο ισραηλινός στρατός, όπως και οι λόφοι Αλί αλ Τάχερ, που δεσπόζουν στην πόλη Ναμπάτια, καθώς εκτιμά πως εκεί μπορεί να βρίσκονται σημαντικές υποδομές του σιιτικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν.

Αφότου ανακοινώθηκε τη Δευτέρα η επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, η ένταση των εχθροπραξιών στον νότιο Λίβανο έχει μειωθεί και η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χεζμπολάχ, ο Μοχάμαντ Ραάντ, έκρινε χθες ότι ο πόλεμος που διεξήγε το Ισραήλ εναντίον του κινήματός του «απέτυχε», τονίζοντας πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις καλούνται «να αρχίσουν να αποσύρονται μέσα σε εξήντα ημέρες».

Σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους αντιστοίχως «κηρύσσουν άμεση και μόνιμη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Ο στρατός του Ισραήλ ανταπέδωσε εξαπολύοντας μαζικής κλίμακας βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις με πάνω από 3.900 νεκρούς, κατά το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, και προχωρώντας σε χερσαία εισβολή στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, καταλαμβάνοντας τμήμα του.

Στην ισραηλινή πλευρά, ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς, 31 στρατιωτικούς και συμβασιούχο των ενόπλων δυνάμεων, από τη 2η Μαρτίου.

protothema.gr