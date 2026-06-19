«Είμαστε έτοιμοι να διενεργούμε ποινικές ανακρίσεις μέσω των επιθεωρητών που διαθέτει η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς», δήλωσε στο philenews ο Επίτροπος Διαφάνειας Χάρης Πογιατζής.

Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΑΛΜΑ για παροχή εξουσιών στην Αρχή να διορίζει ποινικούς ανακριτές (σ.σ. υπάρχει κατατεθειμένη και σχετική πρόταση νόμου του Κινήματος Οικολόγων από το 2022 και παρέμεινε στα συρτάρια της Βουλής) ο κ. Πογιατζής εξέφρασε την ετοιμότητα της Αρχής να μελετήσει την πρόταση και να τοποθετηθεί όταν κληθεί. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτό ήταν κάτι που συζητήθηκε ευθύς εξ’ αρχής με την ίδρυση της Αρχής, αφέθηκε να εξεταστεί στην πορεία, αλλά τώρα τα πράγματα ωρίμασαν και είναι έτοιμη να διενεργεί πλέον ποινικές ανακρίσεις με δικούς της ποινικούς ανακριτές.

Κάτι ανάλογο γίνεται ήδη με την Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, με τη διαφορά ότι εκεί ο διορισμός ποινικών ανακριτών από κατάλογο που διαθέτει η Αρχή γίνεται με την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα.

Όσον αφορά στην παράδοση του πορίσματος και του υλικού που συγκεντρώθηκε από τους τέσσερις επιθεωρητές που διόρισε η Αρχή για να εξετάσει τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» αλλά και άλλους ισχυρισμούς, ο Επίτροπος Διαφάνειας ανέφερε ότι έχει διευθετηθεί όπως την ερχόμενη Δευτέρα 22 Ιουνίου, το πόρισμα και μια εκτεταμένη Έκθεση της Αρχής που ετοιμάστηκε σήμερα με όλα τα ευρήματα, παραδοθεί τόσο στη Νομική Υπηρεσία όσο και στον Έφορο Φορολογίας.

Παράλληλα, στη Νομική Υπηρεσία θα παραδοθεί ηλεκτρονικά όλο το μαρτυρικό υλικό που συγκέντρωσαν οι επιθεωρητές που διερεύνησαν τα ζητήματα (καταθέσεις και τεκμήρια). Αυτούσιο το υλικό σε έντυπη μορφή θα παραμείνει στα γραφεία της Αρχής και όποιος ανακριτής διοριστεί για να τα εξετάσει θα μπορεί να ανατρέξει σε αυτά.

Στον Έφορο Φορολογίας επιπρόσθετα θα δοθεί λίστα με τα ονόματα των κρατικών αξιωματούχων και δημοσίων υπαλλήλων (νυν και πρώην) που εμπλέκονται ή κατονομάζονται στο πόρισμα ότι ενδεχομένως να υπέχουν ποινική ευθύνη, ώστε να ελεγχθούν για σκοπούς φόρου εισοδήματος. Στον Έφορο δεν θα δοθεί το μαρτυρικό υλικό (καταθέσεις – τεκμήρια).