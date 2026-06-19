Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6) στην Times Square της Νέας Υόρκης, όταν ένα άτομο τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση με μαχαίρι, ενώ στην περιοχή ακούστηκαν και πυροβολισμοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα μετά την παρέλαση των πρωταθλητών του ΝΒΑ, Νιου Γιορκ Νικς, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το abc7ny, ένας 17χρονος φέρεται να άρχισε να πυροβολεί στη συμβολή της 44ης Οδού με το Broadway περίπου στις 3:40 μ.μ. Αν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τα πυρά, ο ήχος των πυροβολισμών προκάλεσε αναστάτωση, με εκατοντάδες πολίτες να εγκαταλείπουν πανικόβλητοι το σημείο αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν πολίτες να καταφεύγουν σε καταστήματα κατά μήκος του Broadway, αλλά και στην περιοχή της 45ης Οδού και της 8ης Λεωφόρου. Παράλληλα, εργαζόμενοι σε κατάστημα με σουβενίρ παρείχαν βοήθεια σε ανθρώπους που είχαν πέσει στο έδαφος εμφανώς σοκαρισμένοι από το περιστατικό.

Just hours after millions of people filled the streets of New York City celebrating the Knicks, gunfire erupted in broad daylight near Times Square, sending crowds fleeing.

@ABC News' Aaron Katersky has the story. https://t.co/JhqZIF2Biv pic.twitter.com/Rwxkr4lWVW June 19, 2026

Επίσης, ένας 26χρονος τραυματίστηκε στο λαιμό μετά από επίθεση με μαχαίρι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Morningside. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει και αναμένεται να αναρρώσει.

Ο 17χρονος δράστης εθεάθη να τρέχει προς τα νότια, χτυπώντας με δύναμη έναν αστυνομικό, πριν συνεχίσει να τρέχει προς τα ανατολικά στην 42η Οδό με την αστυνομία να τον καταδιώκει. Λίγο μετά τη σύλληψή του, σημειώθηκε και πάλι πυροβολισμοί στη 45η Οδό και την 8η Λεωφόρο.

Another angle shows the moment shots were fired in Times Square.



🎥: @RapidReport2025 https://t.co/qjW0KMNxtm pic.twitter.com/tZq2znvmxs — Breaking911 (@Breaking911) June 18, 2026

«Δεν είδα πολλά, αλλά βρισκόμουν εκεί κάτω, ακριβώς στη γωνία, και άκουσα “παφ-παφ-παφ”. Κοίταξα το κινητό μου και είδα ότι είχαν πέσει πυροβολισμοί κοντά στην Times Square», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Τρελό. Δεν περίμενα πραγματικά να συμβεί κάτι τέτοιο σε αυτή την περιοχή. Ειδικά εδώ. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες γύρω», είπε ένας εργαζόμενος της περιοχής.

Η αστυνομία έσπευσε στην περιοχή, συλλέγοντας στοιχεία και προσδιορίζοντας πού προσγειώθηκαν οι σφαίρες. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν ο 17χρονος συλληφθείς είναι ο δράστης που φαίνεται στο βίντεο της Earth Cam, αλλά δήλωσαν στο Eyewitness News ότι αναζητούν και άλλα άτομα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το κίνητρο των πυροβολισμών που έθεσαν σε κίνδυνο πλήθος ανθρώπων.

protothema.gr