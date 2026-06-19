Από το δημοτικό αντιλήφθηκε ο Ακύλας πως είχε μία θηλυπρέπεια στη συμπεριφορά του, η οποία δεν ήταν συνηθισμένη και μεγαλώνοντας φοβόταν ότι θα μείνει μόνος του και ότι δεν θα κάνει ποτέ την κλασική οικογένεια.

Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στο κανάλι του Fipster στο Youtube και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως παιδί καθώς αισθανόταν διαφορετικός, περιγράφοντας παράλληλα τη στιγμή που αποδέχτηκε τον εαυτό του, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι έντονες αντιδράσεις και η απαξίωση από τον περίγυρό του.

Όπως εξομολογήθηκε αρχικά, δεν συζητούσε με τους γονείς του τι του συνέβαινε και κουβαλούσε όλο το βάρος μόνος του: «Ήμουν ένα διαφορετικό αγόρι από τα άλλα. Όσο ήμουν στο δημοτικό δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι το διαφορετικό, μπορεί να ήμουν ένα πιο ευαίσθητο αγόρι. Είχα μια θηλυπρέπεια στη συμπεριφορά μου που δεν ήταν τόσο συνηθισμένη στα άλλα αγόρια. Οι άλλοι με έκαναν να το καταλάβω. Δηλαδή θυμάμαι ένα σκηνικό που πηγαίναμε μία εκδρομή στην Αθήνα, μου είχε πετάξει ένα άλλο παιδάκι ένα πανάκι από τα καθίσματα του λεωφορείου και είπε “Α, αυτό έπεσε στον γκέι”. Και εγώ ήμουν σε φάση “τι με είπε τώρα αυτός;”. Αυτό δεν το συζητούσα με κανένα γονιό. Το κουβάλαγα όλο μέσα μου αυτό το βάρος ότι κάνει συμβαίνει διαφορετικό με εμένα αλλά κάτι δεν πάει καλά», είπε.

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Παρόλο που είχε πιο υποστηρικτικούς φίλους, ανέφερε πως και στο γυμνάσιο υπήρξαν δύσκολες στιγμές: «Και στο γυμνάστιο δυσκολεύτηκα πολύ γιατί καταλάβαινα ότι κάτι συνέβαινε με εμένα και φοβόμουν ότι θα μείνω μόνος μου, ότι δεν θα καταφέρω ποτέ να κάνω την κλασική οικογένεια, ότι δεν ανήκω κάπου, γιατί ήμουν σε μία κλειστή κοινωνία. Είχα πολύ μαύρες στιγμές, έως και αυτοκαταστροφικές. Στην τρίτη γυμνασίου αποδέχτηκα τι συμβαίνει μέσα μου και ότι έπρεπε να το μοιραστώ με δικά μου άτομα, αλλά δεν ήμουν ακόμα οκ», σημείωσε και επισήμανε πως όταν μίλησε στους φίλους του, η αντίδρασή τους ήταν πολύ θετική.

Η στιγμή που αποδέχτηκε τον εαυτό του ήρθε όταν ενηλικιώθηκε και έμεινε μόνος του στη Θεσσαλονίκη: «18 χρονών φεύγω Θεσσαλονίκη, εκεί κατάλαβα ποιος είμαι. Είχε μπει και το Thessaloniki Pride, στο οποίο είχα μπει ως εθελοντής και μοιραζόμασταν τους ίδιους προβληματισμούς. Εκεί ένιωσα ότι ανήκω. Πέρασα πολύ όμορφα», είπε.

Στους γονείς του δεν το είχε μοιραστεί ακόμη, γιατί θεωρούσε πως πολύ κάτι «βαρύ» για εκείνους: «Στους γονείς μου δεν το μοιράστηκα, το θεώρησα πολύ βαρύ. Είχα κάνει μια συζήτηση με την αδελφή μου, αλλά ντάξει… Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια… Ο γονιός σου ξέρει. Δεν τους έδινα χώρο, ήμουν τόσο φοβισμένος. Γυρνούσα σπίτι και κλειδωνόμουν στο δωμάτιο, δεν έκανα συζητήσεις με τους γονείς μου», δήλωσε, εξηγώντας πως στην πορεία από τις πράξεις τους κατάλαβε πως ήταν πολύ ανοιχτοί και ήταν πάντοτε δίπλα του.



Στη συνέχεια, ο Ακύλας αναφέρθηκε στον πρώτο του έρωτα: «Ο πρώτος έρωτας ήρθε στο Λύκειο, ήταν πολύ cute, πολύ ωραία η όλη φάση εκεί. Πολύ δύσκολο όμως να συμβεί, γιατί έπρεπε να παίξουμε κρυφτό μέσα στην πόλη, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος όμως που κατάφερα μέσα σε μια μικρή επαρχία να ζήσω τον σχολικό έρωτα», είπε.

Κλείνοντας, δήλωσε πως δεν σκεφτόταν ποτέ ότι έπρεπε «να μαζευτεί», παρά μόνο όταν μετακόμισε στην Αθήνα, προσπαθώντας να κάνει καριέρα. Στις δουλειές που έκανε τον αντιμετώπιζαν αρνητικά:«Θυμάμαι στην πρώτη κουζίνα που δούλεψα, όταν τους είχα πει ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, μου έλεγαν “Άντε μωρέ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη εδώ μέσα”. Βίωσα την απαξίωση και το bullying, καθώς ήμουν ένα gay αγόρι που άκουγε άλλη μουσική. Που δεν καταλαβαίνω πού ενοχλώ…», εξομολογήθηκε.

protothema.gr