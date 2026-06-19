Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν γνωστοποίησε ότι έχει καταθέσει επίσημη διαμαρτυρία προς τη FIFA, σχετικά με τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις μετακινήσεις της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενόψει των αγώνων της για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, είχε υποβληθεί αίτημα για μετάβαση της αποστολής στο Λος Άντζελες δύο ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο αγώνα της Κυριακής απέναντι στο Βέλγιο, καθώς η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι, ώστε οι ποδοσφαιριστές να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για εγκλιματισμό και ξεκούραση. Το αίτημα, ωστόσο, δεν έγινε αποδεκτό από τις αμερικανικές αρχές.

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν θεωρεί ότι αυτοί οι περιορισμοί είναι ασύμβατοι με την αρχή των ίσων όρων ανταγωνισμού για τις συμμετέχουσες ομάδες και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τεχνική και αγωνιστική προετοιμασία των αποστολών», ανέφερε ο οργανισμός σε επίσημη ανακοίνωσή του στην οποία συμπληρώνει: «Ως εκ τούτου, η Ομοσπονδία, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση αυτή, υπέβαλε τη διαμαρτυρία της στη FIFA μέσω των επίσημων καναλιών».

Αυτή η ίδια κατάσταση είχε επαναληφθεί και στο παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, όταν οι αμερικανικές αρχές επέτρεψαν στην εθνική ομάδα του Ιράν να ταξιδέψει μόλις μία ημέρα πριν από τη σέντρα.

Το Ιράν καταγγέλλει σωρεία προβλημάτων για τη διεξαγωγή των αγώνων του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, η εθνική ομάδα της ασιατικής χώρας έχει εγκαταστήσει το προπονητικό της κέντρο και τη βάση των επιχειρήσεών της για το Μουντιάλ στην πόλη Τιχουάνα του Μεξικού, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, δεκαπέντε μέλη της αποστολής, καθώς και αρκετά μέλη του τεχνικού και διοικητικού επιτελείου, δεν έλαβαν την απαραίτητη άδεια εισόδου για να εισέλθουν στο αμερικανικό έδαφος.

Επιπλέον, πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου, η Ομοσπονδία είχε καταγγείλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τα εισιτήρια αγώνων που της αναλογούσαν βάσει των κανονισμών της FIFA, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την παρουσία των Ιρανών φιλάθλων στις κερκίδες.

Αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου στην οποία δίνει το «παρών» το Ιράν, καθώς και η έβδομη φορά που συμμετέχει συνολικά στην ιστορία του. Ωστόσο, δεν έχει καταφέρει ποτέ μέχρι σήμερα να προκριθεί πέρα από την πρώτη φάση των ομίλων.

Μέχρι στιγμής, ούτε η FIFA ούτε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) έδωσαν κάποια επίσημη απάντηση στην καταγγελία των Ιρανών.

protothema.gr