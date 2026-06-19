Το σαλούν αυτοκίνητο καθώς και τους κουκουλοφόρους που επιχείρησαν να εισέλθουν νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (15/6) σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κίτι αναζητεί η Αστυνομία, με τους ανακριτές της υπόθεσης να έχουν στο μικροσκόπιο τους υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Οι κινήσεις τους έθεσαν σε συναγερμό την Αστυνομία Λάρνακας, που έλαβε κλήση γύρω στις 2 από τους εργαζόμενους στην τράπεζα, που ανέφεραν πως υπάρχουν ύποπτες κινήσεις από κουκουλοφόρους, οι οποίοι ενδεχομένως ήθελαν να ληστέψουν την τράπεζα. Αυτοί κατήγγειλαν πως είδαν δύο κουκουλοφόρους να κατεβαίνουν από σαλούν όχημα και να κρατούν αθλητικές τσάντες. Ακολούθως οι δύο άγνωστοι κατευθύνθηκαν προς την είσοδο της τράπεζας, η οποία δεν άνοιξε λόγω του ελεγχόμενου συστήματος. Όταν αντιλήφθηκαν πως δεν θα καταφέρουν να εισέλθουν στο υποκατάστημα, οι ύποπτοι επιβιβάστηκαν στο σαλούν όχημα και εξαφανίστηκαν από την περιοχή.

Η σκηνή αποκλείστηκε, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το philenews και διενεργήθηκαν εξετάσεις προς εντοπισμό στοιχείων που πιθανόν να οδηγήσουν στους επίδοξους δράστες.