Δύο ξεχωριστά περιστατικά πυρκαγιάς σε ιδιωτικά οχήματα καταγράφηκαν τα ξημερώματα στην επαρχία Λευκωσίας, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 23:31 σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στο Τσέρι. Το όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο τυλίχθηκε στις φλόγες και υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ από τη θερμότητα και τους καπνούς προκλήθηκαν φθορές στη βαφή της πολυκατοικίας, σε κομπρεσόρους κλιματιστικών μονάδων, καθώς και στον χώρο στάθμευσης. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε στις 01:38 στην Κοκκινοτριμιθιά, όπου όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο σε αυλή ιδιωτικής κατοικίας παραδόθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Για την κατάσβεση χρησιμοποιήθηκαν αναπνευστικές συσκευές και σωλήνες νερού, ενώ ανταποκρίθηκαν επίσης δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Και για τα δύο περιστατικά τα αίτια θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.