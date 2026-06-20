Οι ειδικοί συστήνουν την κατανάλωση 5 μερίδων φρούτων και λαχανικών ημερησίως ως έναν βασικό κανόνα μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής. Νέα έρευνα, ωστόσο, υποδηλώνει ότι, όταν πρόκειται για την υγεία της καρδιάς, δεν έχει σημασία μόνο η ποσότητα, αλλά και το είδος των φρούτων και των λαχανικών που επιλέγουμε να καταναλώσουμε.

Τι είναι οι φλαβανόλες και γιατί μας ωφελούν

Μια ισορροπημένη διατροφή απαιτεί ένα ευρύ φάσμα θρεπτικών συστατικών, όπως πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, υδατάνθρακες, βιταμίνες και μέταλλα. Υπάρχουν, όμως, και λιγότερο γνωστές, αλλά εξίσου σημαντικές ευεργετικές ουσίες, όπως οι φλαβανόλες – διάσημες για τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες και τα οφέλη τους στην καρδιαγγειακή υγεία.

Προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει την ημερήσια πρόσληψη περίπου 500 mg φλαβανόλης με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται στο Food & Function, πολλοί άνθρωποι ενδέχεται να μην λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η απλή κατανάλωση 5 τυχαίων μερίδων φρούτων και λαχανικών την ημέρα δεν παρέχει τα απαραίτητα επίπεδα φλαβανόλης. Ειδικότερα, λιγότεροι από 1 στους 4 συμμετέχοντες που ακολουθούσαν μια υγιεινή διατροφή λάμβανε το συνιστώμενο ημερήσιο επίπεδο των 500 mg.