Σφοδρές κατηγορίες κατά της ηγεσίας του κόμματος για υπόγειο πόλεμο, υπόσκαψη και ανήθικες συκοφαντίες σε βάρος του ιδίου και της οικογένειάς του εξαπέλυσε ο τέως βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα.

Οι καταγγελίες του διατυπώθηκαν σε podcast, στο οποίο ήταν καλεσμένος στο τοπικό κανάλι της Λεμεσού, LemesosTV. Όπως είπε, ένιωθε ότι κάποια στιγμή έπρεπε να μιλήσει και να αναφέρει ορισμένα πράγματα, ώστε ο απλός κόσμος της Αριστεράς να γνωρίζει τι έγινε.

Ο Κώστας Κώστα αναφέρθηκε σε σειρά κουτσομπολιών που, όπως υποστήριξε, διέδιδαν διάφορα άτομα από το ΑΚΕΛ σε βάρος του, με σκοπό να τον διαβάλουν και να τον πολεμήσουν. Όπως είπε, έφθασαν στο σημείο να διαδίδουν στη Λεμεσό, σε γνωστούς και φίλους, ότι χτυπά τη γυναίκα του και ότι εκείνη τον έδιωξε από το σπίτι.

Για όσα ανέφερε ο τέως βουλευτής Λεμεσού του ΑΚΕΛ, ζητήσαμε τη θέση της Εζεκίας Παπαϊωάννου, η οποία δεν θέλησε να προβεί σε κανένα σχόλιο για όσα υποστηρίζει ο Κώστας Κώστα.

Ως γνωστόν, ο Κώστας Κώστα είχε συμπληρώσει τρεις συνεχόμενες θητείες ως βουλευτής του ΑΚΕΛ και δεν είχε δικαίωμα να επαναδιεκδικήσει. Ο ίδιος θεωρεί ότι η ερμηνεία της ηγεσίας του ΑΚΕΛ για το ποιοι δικαιούνται εξαίρεση από την πρόνοια είναι λανθασμένη και ότι και ο ίδιος, ως μέλος του κόμματος και μετά από τρεις θητείες ως βουλευτής, μπορούσε να διεκδικήσει εξαίρεση.

Υπενθυμίζεται ότι εξαίρεση έλαβαν οι Γιώργος Λουκαΐδης και Άριστος Δαμιανού. Το θέμα κατά πόσον θα μπορούσε να συζητηθεί εξαίρεση και για τον Κώστα Κώστα τέθηκε από τον γ.γ. του ΑΚΕΛ στην Κ.Ε. του κόμματος. Η Κ.Ε., ωστόσο, έκρινε ότι δεν εμπίπτει στον στενό πολιτικό πυρήνα του κόμματος, στον οποίο αναφέρεται το καταστατικό, ώστε να μπορεί να λάβει εξαίρεση.

Αυτό που λεγόταν τότε από κομματικές πηγές του ΑΚΕΛ ήταν πως ο Κώστας Κώστα δεν ήταν ούτε μέλος της Κ.Ε. του κόμματος, από την οποία είχε παραιτηθεί τον Σεπτέμβριο του 2022, διαφωνώντας με την απόφαση για στήριξη του Ανδρέα Μαυρογιάννη στις προεδρικές εκλογές του 2023.

Ο Κώστας Κώστα μίλησε για διάφορες καταστάσεις κατά τη διάρκεια των θητειών του ως βουλευτή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως, στα χρόνια αυτά, έζησε την αγνωμοσύνη, την αχαριστία, τη λάσπη, την υπόσκαψη και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση.

«Αγαπούσα πολύ αυτό που έκανα. Την επαφή με τον κόσμο και τη βοήθεια, χωρίς χρώματα. Μου άρεσε αυτό που έκανα στη Βουλή, να μελετώ και να ανακαλύπτω πράγματα», είπε, προσθέτοντας ότι είχε και τη δύναμη και τις εμπειρίες για να συνεχίσει αυτό που έκανε.

Στη συνέχεια, ο Κώστας Κώστα είπε ότι δέχθηκε αρκετές προτάσεις από διάφορους για να είναι υποψήφιος. Όπως δήλωσε, ωστόσο, δεν θα κατέβαινε με άλλο κόμμα. Μίλησε, επίσης, για πιέσεις που δεχόταν από άτομα διαφορετικών χώρων, προκειμένου να κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος.

Όπως ανέφερε, δεν το έκανε για τρεις λόγους:

● Πρώτον, επειδή σκέφτηκε τον απλό κόσμο της Αριστεράς, που δεν γνωρίζει πολλά πράγματα.

● Δεύτερον, επειδή προβληματίστηκε, καθώς δεν είναι εύκολο να λειτουργεί κάποιος ως μεμονωμένος βουλευτής.

● Τρίτον, λόγω πραγμάτων και καταστάσεων που έζησε όλα τα χρόνια που ήταν στη Βουλή, τα οποία τον ενόχλησαν και για τα οποία, όπως είπε, αηδίασε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και σε άλλες κατηγορίες και συκοφαντίες που, όπως υποστήριξε, λέγονταν εναντίον του. «Εγύριζαν και έλεγαν: Εν να ψηφίσετε τον αγράμματο;», είπε για την προεκλογική εκστρατεία του 2011, ενώ για το 2016 σημείωσε ότι άλλαξαν το αφήγημα και έλεγαν πως δεν έκανε τίποτα, εκτός από το να πηγαίνει σε κηδείες και γάμους.

Το αποκορύφωμα, σύμφωνα με τον Κώστα Κώστα, ήταν όταν επέστρεψε σπίτι του ένα βράδυ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2021, και βρήκε τη γυναίκα του να κλαίει. Όπως είπε, κάποιος γνωστός τους την πήρε τηλέφωνο και της είπε πως κυκλοφορούσαν φήμες ότι ο άντρας της τη χτυπά.

Πρόσθεσε, μάλιστα, πως γνωρίζει τουλάχιστον 100 οικογένειες στις οποίες ειπώθηκε να μην ψηφίσουν τον Κώστα, επειδή είναι ανήθικος, δέρνει τη γυναίκα του και εκείνη τον έδιωξε από το σπίτι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά λέγονταν από άτομα του ΑΚΕΛ, ενώ ένα από αυτά βρισκόταν πολύ ψηλά στην ιεραρχία. Όπως ανέφερε, τα κατήγγειλε και στην Κ.Ε. που πραγματοποιήθηκε μετά τις εκλογές του 2021 για την αποτίμηση του αποτελέσματος.

Στη συνέχεια μίλησε για περιπέτεια υγείας που είχε το 2023, όταν αναγκάστηκε να μείνει περιορισμένος στο σπίτι. Υποστήριξε ότι κάποιοι ήθελαν να ερευνήσουν στην πολυκλινική κατά πόσον όντως νοσηλεύθηκε ή αν αυτό αποτελούσε δικαιολογία για να μη συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία των προεδρικών εκλογών.