Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περίπου 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο ξενοδοχείο Viva Wyndham Dominicus Beach, στην περιοχή Μπαγιαΐμπε της νοτιοανατολικής Δομινικανής Δημοκρατίας. Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένη επιχείρηση εκκένωσης και διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Viva Wyndham Dominicus Beach, προκαλώντας πανικό στους επισκέπτες και κινητοποίηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών της Δομινικανής Δημοκρατίας.

WATCH: Massive fire engulfs Wyndham’s Viva Dominicus Beach resort in the Dominican Republic; casualties unknown.



Dozens of hotel guests were forced to flee onto the beach. pic.twitter.com/JiemCUSx24 June 19, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, η επιχείρηση εκκένωσης αφορούσε περίπου 1.700 τουρίστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε κοντινά ξενοδοχεία και ασφαλείς εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων έκτακτης ανάγκης.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que mantiene bajo coordinación las labores de respuesta ante el incendio registrado desde las primeras horas de este día en las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, ubicado en Bayahibe. pic.twitter.com/Em5bVQPa2y June 20, 2026

Νεκρή 46χρονη Ιταλίδα τουρίστρια

Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές, μία 46χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, η Φραντσέσκα Μπαλβελίνο, έχασε τη ζωή της λόγω εισπνοής μεγάλης ποσότητας καπνού κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Η σορός της περισυνελέγη από την Εισαγγελία της Λα Ρομάνα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ερευνών (DICRIM), ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικών Επιστημών (INACIF), όπου θα διενεργηθεί νεκροψία πριν την επαναπατρισμό της στην Ιταλία.

Η επιχείρηση κατάσβεσης και εκκένωσης

Η πυρκαγιά προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης (COE), το οποίο συντονίζει τις επιχειρήσεις μαζί με πυροσβεστικές δυνάμεις και άλλους φορείς του εθνικού συστήματος πολιτικής προστασίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης η Central Romana Corporation και το Διεθνές Αεροδρόμιο Πούντα Κάνα, παρέχοντας εξειδικευμένο εξοπλισμό και υποστήριξη για την κατάσβεση της φωτιάς.

Οι ζημιές και η κατάσταση στα ξενοδοχεία

Το COE διευκρίνισε ότι το γειτονικό ξενοδοχείο Viva Wyndham Dominicus Palace δεν υπέστη ζημιές, ωστόσο προληπτικά απομακρύνθηκαν προσωρινά οι επισκέπτες του.

Μέρος των τουριστών που εκκενώθηκαν από το Dominicus Beach φιλοξενείται πλέον στο Dominicus Palace και σε άλλα ξενοδοχεία της περιοχής, ενώ οι τουριστικές δραστηριότητες στην Μπαγιαΐμπε συνεχίζονται κανονικά.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, με την τεχνική επιτροπή να αναμένεται να εξετάσει όλα τα δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς ενδέχεται να οφείλεται σε εύφλεκτα υλικά στις στέγες, καθώς και στις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.