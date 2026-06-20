Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα διπλωματικό θρίλερ κορυφής στην Ελβετία, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στη χώρα για τον πρώτο γύρο των νέων, κρίσιμων διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος κυβερνητικές πηγές των ΗΠΑ, στο ελβετικό έδαφος βρίσκεται ήδη και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Στόχος της αμερικανικής αποστολής είναι η σύναψη μιας οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, η οποία θα θέσει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και θα διευθετήσει οριστικά το ακανθώδες ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μέσα από μια προκαθορισμένη διαδικασία 60 ημερών.

Παρά την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας, η έναρξη των συνομιλιών σημαδεύτηκε από την απόφαση της Ελβετίας να ανακοινώσει την επ’ αόριστον αναβολή τους.

Η Τεχεράνη έσπευσε να υποβαθμίσει το γεγονός, με τον εκπρόσωπο της ιρανικής διπλωματίας, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, να δηλώνει χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει καμία βιασύνη» και ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έδωσε το πράσινο φως για τις επαφές, προειδοποιώντας ωστόσο γραπτώς ότι οι διαπραγματεύσεις δεν ισοδυναμούν με αποδοχή των θέσεων του εχθρού.

Εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

Η διπλωματική αυτή κινητικότητα εξελίσσεται σε ένα εξαιρετικά έκρυθμο περιβάλλον στο πεδίο των μαχών. Λίγες ώρες νωρίτερα, Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε μια νέα κατάπαυση του πυρός, έπειτα από μεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ, όπως επιβεβαίωσε αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η εκεχειρία αυτή αποτελεί την πρώτη σοβαρή δοκιμασία για το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν πρόσφατα οι πρόεδροι Τραμπ και Πεζεσκιάν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

Η συμφωνία για την ανακωχή επιτεύχθηκε έπειτα από ένα σφοδρό κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 47 ανθρώπους στον Λίβανο, ενώ ο ισραηλινός στρατός έχασε τέσσερις στρατιώτες, ανάμεσά τους και έναν ανώτερο αξιωματικό.

Στο εσωτερικό του Ισραήλ οι ισορροπίες παραμένουν οριακές, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να ξεκαθαρίζει ότι ο στρατός θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο «για όσο χρειαστεί» και την ακροδεξιά, μέσω του υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, να ζητά τη συνέχιση των πληγμάτων.

Από την πλευρά του, ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε την ανάγκη για μια συνολική κατάπαυση του πυρός, ως απαραίτητο θεμέλιο πριν από τις απευθείας συνομιλίες των δύο κυβερνήσεων στην Ουάσιγκτον.

Αμερικανική περιοδεία στον Κόλπο και «πάγωμα» στο Ορμούζ

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να κλειδώσει την περιφερειακή σταθερότητα σε πολλαπλά επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σχεδιάζει ευρεία περιοδεία την επόμενη εβδομάδα σε Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της διπλωματίας του Πακιστάν, χώρας που εκτελεί χρέη μεσολαβητή, μεταβαίνει στο Κάιρο για κρίσιμες επαφές με τους ομολόγους του από την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία.

Ωστόσο, η καχυποψία μεταφέρεται ήδη και στην παγκόσμια οικονομία. Η ναυσιπλοΐα στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ «πάγωσε» αιφνιδιαστικά, καθώς το Ιράν απαιτεί την αυστηρή τήρηση των όρων της συμφωνίας, επιβάλλοντας στα πλοία την υποχρέωση να καταθέτουν αίτημα διέλευσης 48 ώρες νωρίτερα.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση νευρικότητα στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να σταθεροποιείται γύρω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, αντανακλώντας την αγωνία για την επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή.

cnn.gr