Κούρσα για δύο άλογα ή καλύτερα σε μάχη δύο μονομάχων θα είναι η εκλογική διαδικασία για τη θέση του αντιδημάρχου Αγλαντζιάς. Προκόπης Προκοπίου και Άντρη Χατζηανδρέου υπέβαλαν χθες και επίσημα τις υποψηφιότητές τους και μπήκαν επίσημα στη μάχη.

Οι εκλογές για ανάδειξη του νέου αντιδημάρχου του δημοτικού διαμερίσματος Αγλαντζιάς θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου, μετά την εκλογή του μέχρι πρότινος αντιδημάρχου, Ανδρέα Κωνσταντίνου, ως βουλευτή Λευκωσίας και εν συνεχεία την παραίτησή του από τη θέση του αντιδημάρχου στο δημοτικό διαμέρισμα.

Η Άντρη Χατζηανδρέου κατέρχεται ως ανεξάρτητη, έχοντας τη στήριξη του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ, ενώ ο Προκόπης Προκοπίου κατέρχεται ως υποψήφιος με τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Στο πλευρό του Προκόπη οι τέως δήμαρχοι Αγλαντζιάς

Τη δική της σημειολογία είχε η παρουσία των δύο τέως δημάρχων Αγλαντζιάς κατά την επίσημη υποβολή της υποψηφιότητας του Προκόπη Προκοπίου για την αντιδημαρχία. Οι δύο νέοι βουλευτές Λευκωσίας του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Κωνσταντίνου και Χαράλαμπος Πετρίδης, στάθηκαν δίπλα από τον Προκόπη Προκοπίου, θέλοντας να στείλουν το μήνυμα της ενότητας και της αποφασιστικότητας του ΔΗΣΥ για να κερδίσει και αυτή την εκλογική μάχη.

Υποβολή υποψηφιότητας για Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς από Προκόπη Προκοπίου

Ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ, σε δικές του δηλώσεις ανέδειξε την εμπειρία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως δημοτικός σύμβουλος, εφόδια τα οποία μπορούν να βοηθήσουν πρακτικά και ουσιαστικά στη βελτίωση της Αγλαντζιάς και στην αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών.

Ανάμεσα στα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Αγλαντζιά, μετά και τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τον κ. Προκοπίου, είναι τα θέματα της καθαριότητας, του πρασίνου και του κυκλοφοριακού, σημειώνοντας ο ίδιος πως πρέπει να εξεταστεί τι μπορεί να γίνει, σε συνεργασία με άλλους φορείς του κράτους. Ιδιαίτερα για το κυκλοφοριακό.

Ειδική αναφορά έκανε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που συνδέεται και με την παρουσία του Πανεπιστημίου Κύπρου στην περιοχή, λέγοντας ότι «γνωρίζουμε όλοι την κυκλοφοριακή κρίση» και ότι πρέπει να αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης της κατάστασης.

Στο πλευρό της Άντρης οι Μαυρογιάννης και Ασσιώτης

Η Άντρη Χατζηανδρέου ήταν υποψήφια με το ΑΚΕΛ στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ως μέλος της Κοινωνικής Συμμαχίας στην επαρχία Λευκωσίας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί. Από χθες είναι και επίσημα στην αρένα μιας νέας εκλογικής αναμέτρησης για τη θέση του αντιδημάρχου Αγλαντζιάς.

Υποβολή υποψηφιότητας για Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς από Άντρη Χατζηανδρέου

Την υποψηφιότητά της, πέραν του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ, στηρίζουν προσωπικότητες από τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου, όπως για παράδειγμα ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος ήταν υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2023, ο Ανδρέας Ασσιώτης μέλος της Κοινωνικής Συμμαχίας και πρώην γενικός διευθυντής υπουργείων, καθώς και ο βουλευτής Λευκωσίας Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.

Παράλληλα, στο πλευρό της Άντρης Χατζηανδρέου βρίσκονται και άλλοι βουλευτές και στελέχη του ΑΚΕΛ της περιοχής Αγλαντζιάς.

Η ίδια ξεκίνησε τις εξορμήσεις στην περιοχή, θέλοντας να αναδείξει προβλήματα του οδικού δικτύου και να προτείνει λύσεις, όπως για παράδειγμα τη λεωφόρο Λάρνακος. Παράλληλα, επισκέφθηκε το κοινοτικό νηπιαγωγείο και τη στέγη ηλικιωμένων Αγλαντζιάς.

Η Άντρη Χατζηανδρέου, σε δηλώσεις της ανέφερε ότι η Αγλαντζιά είναι ο χώρος όπου μεγάλωσε και γι’ αυτό «θέλω να προσφέρω πίσω στον τόπο μου».

Η κ. Χατζηανδρέου ανέφερε ότι δύο χρόνια μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Αγλαντζιά «ψάχνει πιο έντονα τη φωνή της» και θέλει να δυναμώσει τη θέση της.

Πρόσθεσε ότι ο ρόλος του αντιδημάρχου είναι ιδιαίτερα σημαντικός.