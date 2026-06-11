Την υποψηφιότητα του Προκόπη Προκοπίου προκρίνει η επαρχιακή γραμματεία του ΔΗΣΥ για να είναι υποψήφιος για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Philenews, η απόφαση λήφθηκε μετά από εισήγηση της επαρχιακής γραμματείας του ΔΗΣΥ, όπως προνοεί και το καταστατικό του κόμματος. Μετά από συζήτηση, αποφασίστηκε πως πρόταση της επαρχιακής γραμματείας προς το πολιτικό γραφείο, ο Προκόπης Προκοπίου να είναι υποψήφιος για την αντιδημαρχία, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος στην Αγλαντζιά.

Έτσι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Προκόπης Προκοπίου θα είναι υποψήφιος με τον ΔΗΣΥ για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς, καθώς η απόφαση του πολιτικού γραφείου θα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.

Παρά το γεγονός ότι φαινόταν ο ΔΗΣΥ να πήγαινε σε εσωκομματικές εκλογές, μετά και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τέσσερα πρόσωπα για την αντιδημαρχία, η επαρχιακή γραμματεία του κόμματος, ακολουθώντας και τις πρόνοιες του καταστατικού, πήρε διαφορετική απόφαση μετά και από πολύωρη συζήτηση των μελών της.