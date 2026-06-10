Απέσυρε το ενδιαφέρον του για να είναι υποψήφιος με τον ΔΗΣΥ για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς ο Αβραάμ Γεωργίου, με την Επαρχιακή Γραμματεία να συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα για να λάβει τις τελικές αποφάσεις, εάν θα διεξαχθούν εσωκομματικές εκλογές με τους τρεις εναπομείναντες υποψήφιους ή εάν θα προχωρήσει με διαφορετική πρόταση στο πολιτικό γραφείο.

Ο Γεωργίου Αβραάμ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε την απόσυρση της υποψηφιότητάς τους, λέγοντας ότι μετά και την απόφαση του ΔΗΣΥ να προχωρήσει κατά πάσα πιθανότητα σε εσωκομματικές εκλογές για την επιλογή υποψηφίου, «θεώρησα ότι δεν θα ήταν φρόνιμο να λάβω μέρος εφόσον από τους 4 ενδιαφερόμενους 3 άντρες και μια γυναίκα, ο μόνος που δεν είναι ενεργό κομματικό στέλεχος ήμουν εγώ».

Αναλυτικά η ανάρτηση

Τέλος και το κεφάλαιο για Αντιδήμαρχο Αγλαντζιάς. Μετά και την ψεσινή απόφαση του Δημοκρατικού Συναγερμού να προχωρήσει με εσωκομματικές εκλογές για την επιλογή του Υποψηφίου του, θεώρησα ότι δεν θα ήταν φρόνιμο να λάβω μέρος εφόσον από τους 4 ενδιαφερόμενους 3 άντρες και μια γυναίκα, ο μόνος που δεν είναι ενεργό κομματικό στέλεχος ήμουν εγώ. Ως προς τούτο απέσυρα το ενδιαφέρον μου. Εύχομαι στους υπόλοιπους Καλές Επιτυχίες και ο καλύτερος ή η καλύτερη να πάρει το βάπτισμα του Υποψηφίου. Έχω άποψη αλλά θα την πω στην κάλπη. Επ ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τον Επαρχιακό Γραμματέα και τους συνεργάτες του για τις άοκνες προσπάθειες τους στο να καταλήξουν σε μια συνεναιτική λύση νίκης. Τέλος ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς όλους που μου συμπατασταθήκατε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτές τις τελευταίες μέρες. Το μονοπάτι της πολιτικής είναι παράξενο και ποικιλόμορφο. Μαθαίνεις πολλά!

Τρεις ενδιαφερόμενοι για την αντιδημαρχία

Οι τρεις που παραμένουν και έθεσαν υποψηφιότητα στον ΔΗΣΥ για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς με τις εσωκομματικές εκλογές να αποτελούν το επικρατέστερο σενάριο για το κόμμα είναι:

Λιβέρδος Χρίστος

Προκοπίου Προκόπης

Τζιρκαλλή Πέτρου Βαρβάρα (Βέρα)

Να σημειωθεί ότι εφόσον η Επαρχιακή Γραμματεία του ΔΗΣΥ αποφασίσει – σύμφωνα και με τις πρόνοιες που της δίνει το καταστατικό του κόμματος – οι υποψήφιοι να τεθούν ενώπιον των μελών της Αγλαντζιάς, τότε οι εσωκομματικές εκλογές θα διεξαχθούν την ερχόμενη Παρασκευή.

Η Επαρχιακή Γραμματεία του ΔΗΣΥ, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα. Είτε θα αποφασίσει τη διεξαγωγή εσωκομματικών εκλογών, είτε θα προχωρήσει με διαφορετική πρόταση στο πολιτικό γραφείο.