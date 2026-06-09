Η Σάβια Ορφανίδου επιλέγει το vidcast του «Φιλελευθέρου» «sTELLus» για να δώσει την πρώτη της μεγάλη μετεκλογική συνέντευξη, ως η πρώτη σε ψήφους γυναίκα της κυπριακής βουλής.

Η βουλεύτρια και αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ. κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών και ανοίγει για πρώτη φορά τη συζήτηση για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, ενώ συγκινεί -και συγκινείται- όταν αναφέρεται στην απόφασή της να γίνει μητέρα με εξωσωματική γονιμοποίηση, τις δυσκολίες που συνάντησε, αλλά και στην σχέση που έχει σήμερα με την κόρη της, Δέσποινα, η οποία πλησιάζει πλέον τα 6 της χρόνια.