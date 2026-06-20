Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες στις 15:01 σε υπνοδωμάτιο στον πρώτο όροφο διώροφης οικίας στη Λακατάμια, στην επαρχία Λευκωσίας.

Από την πυρκαγιά το δωμάτιο και το περιεχόμενό του υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ένοικος της οικίας εξήλθε εγκαίρως πριν την εξάπλωση της φωτιάς.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, με τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να προχωρούν σε κατάσβεση με χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ξεχασμένη ηλεκτρική συσκευή σιδερώματος σε λειτουργία, η οποία είχε αφεθεί πάνω σε ύφασμα.