Μεγάλο συγκλονισμό έχει προκαλέσει ο θάνατος δύο 20χρονων κοριτσιών από τη Σομαλία, που εργάζονταν στη χώρα μας, οι οποίες βρήκαν φρικτό θάνατο στη θαλάσσια περιοχή Ορόκλινης το απόγευμα της Πέμπτης, παρασυρόμενες από θαλάσσια ρεύματα ανάμεσα σε κυματοθραύστες. Ο θάνατός τους έχει εγείρει σωρεία ερωτημάτων και έχει φέρει ξανά στην επιφάνεια το θέμα της ελλιπούς στελέχωσης των πύργων ναυαγοσωστών, αλλά και την ανάγκη τοποθέτησης σημάνσεων στις παραλίες.

«Στην παραλία δεν έχει ναυαγοσώστη, γι’ αυτό πήγα. Αν είχε ναυαγοσώστη πιστεύω ήταν να σωθούν οι κοπέλες. Επίσης, στο κενό των κυματοθραυστών βαθαίνει τρία μέτρα πριν φτάσεις η θάλασσα. Όταν έχει κυματοθραύστες, πρέπει να υπάρχουν ναυαγοσώστες, διότι στον διάδρομο ανάμεσά τους έχει ρεύματα», ανέφερε χθες στο philenews o Παναγιώτης Γαβαλάς, ένας πολίτης που έσπευσε με φουσκωτή βάρκα, στην οποία βρισκόταν και ο εξάχρονος γιος του, για να βοηθήσει τις άτυχες κοπέλες. Ο κ. Γαβαλάς όταν είδε τι συμβαίνει, επιβίβασε στη βάρκα κι έναν άλλο πολίτη και έσπευσαν επί τόπου. Άφησε, όπως λέει, τον γιο του και τον πολίτη στους κυματοθραύστες και έπειτα ανέσυρε πρώτα τη μία και έπειτα την άλλη κοπέλα, που ήταν αναίσθητες. «Εκεί, ναι μεν εν ξέβαθη η θάλασσα, αλλά ανάμεσα στους κυματοθραύστες η θάλασσα είναι βαθιά», είπε ο κ. Γαβαλάς.

Συγκλονισμό προκαλεί και η μαρτυρία της Χριστίνας Τσενέ, που παραθερίζει στην περιοχή με τον ανήλικό γιο της. «Ήτανε πέντε τα κορίτσια. Είχαν πολύ μεγάλη χαρά και ευθυμία και μπήκαν μέσα στη θάλασσα με τα ρούχα τους, επειδή ήταν μουσουλμάνες. Τις ακούγαμε που γελούσαν, ειδικά τα τρία κορίτσια που έμειναν πίσω. Τα δύο από τα κορίτσια, όμως, μπήκαν πολύ βαθιά, ανάμεσα στους κυματοθραύστες. Τα άλλα τα κορίτσια ξαφνικά είδαμε πως μπήκαν σ’ έναν θρήνο και προσπαθούσαν να φωνάξουν στα άλλα τα κορίτσια που ήταν μέσα να έρθουν έξω. Κάποια στιγμή, είδαμε την κίνηση της μίας που σήκωσε το χέρι της, επειδή ο γιος μου είχε κιάλια μαζί του», ανέφερε σημειώνοντας πως κάλεσαν αμέσως το 112 και έπειτα είδαν τον πατέρα με το φουσκωτό και τον γιο του να κατευθύνονται προς την περιοχή. Η κ. Τσενέ έθεσε και το θέμα της ανάγκης τοποθέτησης σημάνσεων στην εν λόγω παραλία, κάτι που πρέπει να απασχολήσει αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Αν έχει ρεύματα η θάλασσα, έπρεπε να υπάρχει σήμανση και μάλιστα τεράστια, για να τη βλέπουμε όλοι. Ούτε εμείς είχαμε ιδέα πως έχει ρεύματα η θάλασσα. Έστω έπρεπε να έχει μια σύσταση “Μην απομακρύνεστε από τους κυματοθραύστες” ή “μην είστε ανάμεσα στους κυματοθραύστες”. Κάποιος που δεν ξέρει από θάλασσα, πρέπει να γνωρίζει. Αυτά τα κορίτσια βουλιάξανε πολύ απότομα, κάτι γινόταν εκεί μέσα και επειδή ήταν και με τα ρούχα», σημείωσε.

Το απίστευτο είναι πως ακόμη κι εάν ήταν στελεχωμένος ο πύργος στη συγκεκριμένη παραλία, πάλι δεν θα υπήρχε ναυαγοσώστης, αφού, σύμφωνα με τους όρους εργασίας τους, σχολνάνε στις 5 το απόγευμα. Ο «Φ» απευθύνθηκε στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, που έχει την ευθύνη της εργοδότησης των ναυαγοσωστών, έπειτα από πληροφορίες που λάβαμε πως υπήρχε πρόθεση στελέχωσης του συγκεκριμένου πύργου την 1η Ιουλίου. Προς έκπληξή μας, διαπιστώσαμε πως το πιθανότερο είναι να μην στελεχωθεί φέτος, λόγω έλλειψης προσωπικού. «Έχουμε 19 πύργους στην επαρχία και η απόφαση για στελέχωση βασίζεται στο κριτήριο της επισκεψιμότητας. Ο συγκεκριμένος, όπως και άλλοι 8 στην επαρχία Λάρνακας, δεν είναι στελεχωμένοι. Έχουμε προγραμματίσει άλλες δύο διαδικασίες για πρόσληψη ατόμων που θα ολοκληρωθεί τις επόμενες 10-12 μέρες και θα δούμε πόσα άτομα θα έχουμε. Κατά πάσα πιθανότητα, ο συγκεκριμένος πύργος, όπως και οι υπόλοιποι 8, δε θα στελεχωθούν για φέτος, διότι επικεντρωνόμαστε στις άλλες παραλίες, για να καλύπτουμε περισσότερες ώρες», ανέφερε ο επαρχιακός επόπτης στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, Σάββας Ιωάννου.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αντώνης Οικονομίδης, σημείωσε πως υπάρχει διαχρονικό πρόβλημα εξεύρεσης ναυαγοσωστών και πως έγιναν πολλές διαβουλεύσεις για να πιστοποιηθούν από την ΑνΑΔ και άλλοι φορείς. Σημείωσε, ακόμη, πως «το υπουργείο Εσωτερικών από φέτος έχει στον προϋπολογισμό του €2 εκατ. για αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού στους πύργους ναυαγοσωστών».