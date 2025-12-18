Αυξημένος εμφανίζεται ο αριθμός των σοβαρών αδικημάτων που καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία το 2024, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Κατά τη διάρκεια του έτους καταγγέλθηκαν συνολικά 5.942 υποθέσεις σοβαρών αδικημάτων, εκ των οποίων οι 5.900 καταγράφηκαν ως πραγματικές, σε σύγκριση με 5.653 καταγγελίες το 2023 και 5.630 πραγματικές υποθέσεις.

Για ακόμη μία χρονιά, την πρώτη θέση κατέχουν τα αδικήματα κατά της περιουσίας, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 31,8% του συνόλου των σοβαρών αδικημάτων το 2024, έναντι 34,8% το 2023. Στη δεύτερη θέση το 2024 βρέθηκαν τα αδικήματα κατά του προσώπου με ποσοστό 26,8%, ενώ το 2023 ακολουθούσαν τα αδικήματα που παραβλάπτουν το κοινό γενικά με 19,4%. Ο δείκτης σοβαρού εγκλήματος ανά 100.000 κατοίκους ανήλθε στις 605 μονάδες το 2024, από 588 το 2023 και 568 το 2022, καταγράφοντας σταθερή ανοδική πορεία.

Θύματα: Αύξηση φυσικών και νομικών προσώπων

Στις 5.900 πραγματικές υποθέσεις σοβαρών αδικημάτων το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 6.651 θύματα, εκ των οποίων τα 5.128 ήταν φυσικά πρόσωπα και τα 1.523 νομικά πρόσωπα. Το 2023 είχαν καταγραφεί 5.531 θύματα, εκ των οποίων 4.444 φυσικά και 1.087 νομικά πρόσωπα.

Και τα δύο έτη, η πλειοψηφία των νομικών προσώπων υπήρξε θύμα αδικημάτων που παραβλάπτουν το κοινό γενικά (53,4% το 2024 και 43,8% το 2023). Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, το 2024 η μεγαλύτερη μερίδα (39,8%) έπεσε θύμα αδικημάτων κατά του προσώπου, ενώ το 2023 την πρώτη θέση κατείχαν τα αδικήματα κατά της περιουσίας (45,0%).

Παραβάτες και χαμηλή συμμετοχή γυναικών

Συνολικά 7.470 παραβάτες ενέχονταν σε πραγματικές υποθέσεις σοβαρών αδικημάτων το 2024. Από τους 7.433 που ήταν φυσικά πρόσωπα, οι 820 ήταν γυναίκες, ποσοστό 11,0%, στοιχείο που καταδεικνύει ότι η συμμετοχή των γυναικών στο σοβαρό έγκλημα παραμένει αισθητά χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών. Όπως και το 2023, τα αδικήματα κατά της περιουσίας αποτελούσαν την κυριότερη κατηγορία παραβάσεων, με ποσοστό 32,8%.

Εγκληματικότητα ανηλίκων: Σημαντική αύξηση

Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται και στην εγκληματικότητα ανηλίκων. Το 2024 ενέχονταν συνολικά 774 ανήλικοι στη διάπραξη αδικημάτων, σοβαρών και μικροπαραβάσεων, έναντι 602 το 2023. Από αυτούς, οι 467 ενεπλάκησαν σε σοβαρά αδικήματα και οι 307 σε μικροαδικήματα. Τα κορίτσια αντιστοιχούσαν στο 4,4% των ανήλικων παραβατών το 2024, έναντι 8,6% το 2023. Και τις δύο χρονιές, τα αδικήματα κατά της περιουσίας ήταν τα συχνότερα μεταξύ των ανηλίκων.

Δικαστήρια: Μείωση προσάξεων, αύξηση γυναικών

Μείωση 12,5% σημειώθηκε στον αριθμό των προσώπων που προσήχθησαν ενώπιον δικαστηρίου το 2024, ο οποίος ανήλθε σε 62.066, από 70.941 το 2023. Παρά τη μείωση, το ποσοστό των γυναικών συνέχισε να αυξάνεται, φθάνοντας το 26,3% το 2024, από 25,1% το 2023.

Οι καταδίκες ανήλθαν σε 32.683 το 2024, με τους άνδρες να αποτελούν το 72,0% του συνόλου, ποσοστό παρόμοιο με το 2023. Στην πλειονότητά τους, οι καταδίκες αφορούσαν τροχαία αδικήματα, τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. Η συνηθέστερη ποινή παρέμεινε η χρηματική, η οποία επιβλήθηκε στο 90,4% των καταδικασθέντων.

Φυλακές: Σταθερός πληθυσμός και μικρότερες εισδοχές

Ο πληθυσμός των φυλακών την 1η Σεπτεμβρίου 2024 ανήλθε σε 995 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 934 ήταν άνδρες. Οι κρατούμενοι ηλικίας 21 ετών και άνω αντιστοιχούσαν στο 95,1%, ενώ οι Κύπριοι αποτελούσαν το 43,3% του συνόλου. Οι κατάδικοι ανέρχονταν στο 74,1% και οι υπόδικοι στο 25,9%.

Οι εισδοχές καταδίκων μειώθηκαν στις 917 το 2024, από 1.027 το 2023, με τον σχετικό δείκτη ανά 100.000 κατοίκους να υποχωρεί στις 112 μονάδες. Η διάμεση διάρκεια της επιβληθείσας ποινής φυλάκισης ανήλθε στους 10,6 μήνες, ωστόσο η πραγματική διάμεση παραμονή στη φυλακή περιορίστηκε στους 4,9 μήνες, λόγω απολύσεων και παροχής χάρης.

Υποτροπή: Περιορισμένη αλλά υπαρκτή

Πάνω από το 83% των καταδίκων που εισήχθησαν στις φυλακές το 2024 δεν είχαν προηγούμενη καταδίκη σε φυλάκιση. Από όσους είχαν εκτίσει ποινή στο παρελθόν, το 38,0% επέστρεψε στη φυλακή μέσα σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών από την προηγούμενη αποφυλάκισή του, ενώ το 60,7% καταδικάστηκε για την ίδια κατηγορία αδικήματος.

ΚΥΠΕ