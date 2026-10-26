Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση προσέρχονται την Τρίτη (27/10) οι Ισραηλινοί, με το ενδεχόμενο αλλαγής της πολιτικής ηγεσίας της χώρας να βρίσκεται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ούτε ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός ούτε το λεγόμενο «μπλοκ της αλλαγής», που αντιτίθεται στον Μπενιαμίν Νετανιάχου (Benjamin Netanyahu), φαίνεται να συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών στην Κνεσέτ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο δυσκολιών στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Παράλληλα, αρκετά μικρότερα κόμματα εμφανίζονται να μένουν εκτός Βουλής.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συνοδεύει τις έρευνες, από την επομένη της δημοσίευσής τους απαγορεύεται η δημοσιοποίηση νέων δημοσκοπήσεων μέχρι την ανακοίνωση των exit polls, όταν κλείσουν οι κάλπες την Τρίτη, στις 22:00.

Η έρευνα του Channel 13 δίνει 54 έδρες στο «μπλοκ της αλλαγής», 50 στα κόμματα που στηρίζουν τον Νετανιάχου και 16 στα αραβικά κόμματα.

Σε επίπεδο κομμάτων, το Γιασάρ του Άιζενκοτ συγκεντρώνει 22 έδρες, το Λικούντ 19, το Μπ’ Γιαχάντ του Ναφτάλι Μπένετ 14 και οι Δημοκράτες 10.

Κάτω από το εκλογικό όριο παραμένουν το κόμμα «Λαός του Ισραήλ» του Όφερ Βίντερ, το κόμμα των Εφέδρων του Γιοάζ Χέντελ και το κόμμα του Υπερορθόδοξου Κοινού του Μότι Λάιτνερ.

Η δημοσκόπηση του Channel 12 δίνει 56 έδρες στο «μπλοκ της αλλαγής» και 50 στον κυβερνητικό συνασπισμό. Η Κοινή Λίστα και το Ράαμ, τα δύο σχήματα με κυρίως αραβική εκλογική βάση, συγκεντρώνουν συνολικά 14 έδρες.

Στην ίδια έρευνα, το Γιασάρ λαμβάνει 23 έδρες, το Λικούντ 21, το Μπ’ Γιαχάντ 15 και οι Δημοκράτες 10. Τα κόμματα των Βίντερ, Χέντελ και Λάιτνερ μένουν και πάλι εκτός Κνεσέτ.

Ο επικεφαλής του Ράαμ, Μανσούρ Αμπάς, έχει δηλώσει ανοιχτός στη συμμετοχή σε κυβέρνηση του «μπλοκ της αλλαγής». Ωστόσο, αρκετά από τα κόμματα που το συγκροτούν, έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση μαζί του.

Ο αστάθμητος παράγοντας των Εφέδρων

Ανάλογη εικόνα καταγράφει η δημοσκόπηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Kan, με μία κρίσιμη διαφοροποίηση: το κόμμα των Εφέδρων του Χέντελ εμφανίζεται να περνά το εκλογικό όριο και να εξασφαλίζει τέσσερις έδρες. Ο Χέντελ δεν έχει δεσμευτεί δημοσίως ότι θα στηρίξει κάποιο από τα δύο στρατόπεδα.

Έτσι, η Kan δίνει 52 έδρες στο «μπλοκ της αλλαγής», 50 στον σημερινό κυβερνητικό συνασπισμό, 14 στα αραβικά κόμματα και τέσσερις στους Εφέδρους.

Αναλυτικά, το Γιασάρ συγκεντρώνει 22 έδρες, το Λικούντ 20, το Μπ’ Γιαχάντ 14, η Κοινή Λίστα εννέα και οι Δημοκράτες οκτώ. Τα κόμματα των Βίντερ και Λάιτνερ παραμένουν κάτω από το όριο εισόδου στην Κνεσέτ.

protothema.gr