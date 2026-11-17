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Νέες προοπτικές επιχειρηματικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Πολωνίας στους τομείς της άμυνας, της κυβερνοασφάλειας και της διαστημικής τεχνολογίας αναδεικνύονται μέσα από το 4ο Πολωνοκυπριακό Επιχειρηματικό Φόρουμ POLCYBER DEFENCE 2026, που πραγματοποιείται σήμερα στη Λεμεσό. Η διοργάνωση συγκεντρώνει εκπροσώπους κυβερνητικών φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων των δύο χωρών, με στόχο τη διερεύνηση κοινών επενδυτικών και τεχνολογικών πρωτοβουλιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), οι συζητήσεις επικεντρώνονται στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και στρατηγικής σημασίας, όπως η αμυντική βιομηχανία, η κυβερνοασφάλεια, οι τεχνολογίες ασφάλειας, το διάστημα και η καινοτομία.

Στο Φόρουμ συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι του Κυπριακού Συμπλέγματος Επιχειρήσεων Άμυνας και Διαστήματος (Cyprus Defence and Space Industry Cluster – CyDSIC), με στόχο την ενίσχυση των επαφών του αναπτυσσόμενου κυπριακού οικοσυστήματος άμυνας και διαστήματος με αντίστοιχους φορείς της Πολωνίας.

Παρουσιάσεις πολωνικών επιχειρήσεων και κοινά ευρωπαϊκά έργα

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, πολωνικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις παρουσιάζουν τις τεχνολογικές τους δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στις προοπτικές συνεργασίας με κυπριακές εταιρείες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δυνατότητες ανάπτυξης κοινών έργων και συμμετοχής σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Οι παρουσιάσεις αποσκοπούν στην ανάδειξη πεδίων στα οποία οι επιχειρήσεις των δύο χωρών μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία και τις δυνατότητές τους για την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων.

Κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις Κύπρου–Πολωνίας

Σημαντικό μέρος της διοργάνωσης αποτελούν οι διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις B2B, οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ εκπροσώπων κυπριακών και πολωνικών εταιρειών.

Μέσα από τις συναντήσεις αυτές επιδιώκεται η δημιουργία άμεσων επαφών, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ο εντοπισμός συγκεκριμένων δυνατοτήτων συνεργασίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προοπτική ανάπτυξης κοινών επιχειρηματικών και τεχνολογικών έργων, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι δύο αγορές και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τομέα της ασφάλειας.

ΚΕΒΕ: Από τον οικονομικό διάλογο σε συγκεκριμένες συνεργασίες

Σε χαιρετισμό εκ μέρους του ΚΕΒΕ, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Ανδρέας Ανδρέου, υπογράμμισε τη σημασία της μετατροπής του οικονομικού διαλόγου μεταξύ Κύπρου και Πολωνίας σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές συνεργασίες και επενδυτικές ευκαιρίες.

Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάπτυξη δεσμών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και στρατηγικού ενδιαφέροντος, στους οποίους υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων των δύο χωρών.

Το ΚΕΒΕ επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του να συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διεθνή παρουσία των κυπριακών επιχειρήσεων και δημιουργούν νέους διαύλους συνεργασίας με ξένους οργανισμούς και εταιρείες.

Παράλληλα, επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού οικοσυστήματος άμυνας, διαστήματος και καινοτομίας, μέσα από την προώθηση διεθνών συνεργασιών και τη συμμετοχή σε τεχνολογικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.