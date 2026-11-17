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Πιο κοντά στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) βρίσκεται ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος (Pablo Hernández de Cos), καθώς η Γερμανία εμφανίζεται έτοιμη να στηρίξει την υποψηφιότητά του, διεκδικώντας παράλληλα για δικό της υποψήφιο τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της τράπεζας. Η εξέλιξη καταγράφεται εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την κάλυψη τριών σημαντικών θέσεων στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, μετά και την απόφαση της Κριστίν Λαγκάρντ (Christine Lagarde) να αποχωρήσει πρόωρα από την προεδρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, το Βερολίνο προτίθεται να υποστηρίξει τον Ισπανό υποψήφιο για την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας της Ευρωζώνης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την τοποθέτηση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πρίνστον, Μάρκους Μπρούννερμαϊερ (Markus Brunnermeier), στη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου.

Το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τρίτη ότι προωθεί την υποψηφιότητα του Μπρούννερμαϊερ για τη συγκεκριμένη θέση, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση των προτάσεων νομισματικής πολιτικής.

Πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ στις 7 Φεβρουαρίου

Οι διαπραγματεύσεις για την επόμενη ηγεσία της ΕΚΤ επιταχύνονται ενόψει της αποχώρησης της Κριστίν Λαγκάρντ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, πριν από την κανονική ολοκλήρωση της θητείας της.

Η αλλαγή στην προεδρία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναδιάταξης στο εξαμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο της τράπεζας, καθώς τρεις θέσεις πρόκειται να κενωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωζώνης επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία που θα διασφαλίζει τη γεωγραφική ισορροπία μεταξύ των χωρών της Βόρειας και της Νότιας Ευρώπης.

Η επιλογή της Γερμανίας να διεκδικήσει τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου, αντί της προεδρίας, εκτιμάται ότι διευκολύνει τη συγκέντρωση ευρύτερης υποστήριξης προς τον Ντε Κος.

Η Γερμανία διεκδικεί τον έλεγχο του οικονομικού χαρτοφυλακίου

Η υποψηφιότητα του Μάρκους Μπρούννερμαϊερ εντάσσεται στη στρατηγική του Βερολίνου για τη διατήρηση σημαντικής επιρροής στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωζώνης.

Η θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ θεωρείται κομβική, καθώς περιλαμβάνει την επεξεργασία οικονομικών αναλύσεων και προτάσεων που επηρεάζουν τις αποφάσεις της τράπεζας.

Το γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz), αναμένεται να επικυρώσει την υποψηφιότητα του καθηγητή την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί και την καταληκτική προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τις κυβερνήσεις προς το Eurogroup, το οποίο συγκεντρώνει τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Η γερμανική επιλογή ενδέχεται να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο μιας ευρύτερης συμφωνίας για την κατανομή των τριών θέσεων στην ηγεσία της ΕΚΤ.

Τι επιδιώκει η Γαλλία

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, η Γαλλία αναμένεται να διεκδικήσει την τρίτη διαθέσιμη θέση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, η οποία θα κενωθεί μετά την αποχώρηση της Ιζαμπέλ Σνάμπελ (Isabel Schnabel) στις αρχές Ιανουαρίου.

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία διατηρούν στην πράξη συνεχή παρουσία στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, γεγονός που επηρεάζει τις διαβουλεύσεις για τη διανομή των κορυφαίων θέσεων.

Σύμφωνα με οικονομολόγους, το Παρίσι ενδέχεται να επιδιώξει τη διατήρηση του χαρτοφυλακίου των πράξεων αγοράς τίτλων, το οποίο κατέχει σήμερα η Σνάμπελ.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις πράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα προγράμματα αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Γαλλία, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με αναταράξεις που σχετίζονται με το δημόσιο χρέος της.

Ωστόσο, η επίσημη κατανομή των χαρτοφυλακίων μεταξύ των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου αποτελεί αρμοδιότητα του εκάστοτε προέδρου της ΕΚΤ.

Οι ισορροπίες που θα καθορίσουν τη νέα ηγεσία

Η υποστήριξη που φέρεται να εξασφαλίζει ο Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος από τη Γερμανία αποτελεί σημαντική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει οριστικοποιηθεί η επιλογή του.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις για την κάλυψη των τριών θέσεων, με τις αποφάσεις να συνδέονται τόσο με τις υποψηφιότητες όσο και με την επιδίωξη ισορροπίας μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης.

Η αναμενόμενη επικύρωση της υποψηφιότητας Μπρούννερμαϊερ από τη γερμανική κυβέρνηση αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο βήμα στη διαδικασία.

Η τελική συμφωνία για την προεδρία και τις υπόλοιπες θέσεις θα καθορίσει τη νέα σύνθεση της ηγεσίας της ΕΚΤ, σε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων για τη νομισματική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωζώνης.

Capital.gr