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Τον ανησυχεί η διαμόρφωση ενός σκηνικού που ενδέχεται να οδηγήσει στο διχασμό και γιατί όχι στηρήξη και στη διάσπαση εάν εκτραχυνθούν τα πράγματα. Εξού και ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ Λουκάς Φουρλάς δεν διστάζει να παρέμβει στα κομματικά πράγματα τώρα που υπάρχει χρόνος για διορθωτικές κινήσεις. Προτρέπει τους συναγερμικούς υποψήφιους για το χρίσμα του προεδρικού υποψηφίου, να καθίσουν, να τα βρουν μεταξύ τουςγια κοινό υποψήφιο, αυτόν που να έχει προοπτική επιτυχίας στιςκάλπες και να μην πάνε σε αναμέτρηση με τουςυποψηφίους των άλλων κομμάτων, διασπασμένοι.

Στη συνέντευξή του στο «Φ» τονίζει πως το θέμα δεν είναι αν μπορούν ή όχι να οδηγηθούν σε ενδοκομματική εκλογική αναμέτρηση αλλά αν επιβάλλεται κάτι τέτοιο. Προτάσσει την ενότητα προκειμένου να οδηγηθούν στην κάλπη του 2028 πιο ισχυροί. Σημειώνει ότι στη δράση του στην Ευρωβουλή ο ίδιος επιλέγει το εμείς αντί το εγώ, να ενώνει και όχι να διχάζει, να υπερασπίζεται και όχι να αποτελεί διαλυτικό στοιχείο προς άγραν ψήφων. Και με νόημα υπογραμμίζει: «Έχω επιλέξει να εργάζομαι αντί να λαϊκίζω, επέλεξα να κρίνομαι. Να ενώνω και όχι να διχάζω».

-Η προεδρολογία στο ΔΗΣΥ άρχισε την επομένη των βουλευτικών. Δεδομένοτο ενδιαφέρον του Γιώργου Παμπορίδη, όμως σίγουρες θα πρέπει να θεωρούνται και οι υποψηφιότητες της Αννίτας Δημητρίου και του Αβέρωφ Νεοφύτου για το χρίσμα του υποψηφίου για το 2028. Η δική σας ανάγνωση του τοπίου ποια είναι και ποια η άποψή σας για τη διαδικασία που προνοεί κομματικές κάλπες;

–Προσωπικά, θα προτιμούσα να υπάρχει ένας υποψήφιος, χωρίς να χρειαστούν εσωκομματικές εκλογές. Δεν είμαι αιθεροβάμων. Ξέρω πολύ καλά, ότι η όποια εκλογική διαδικασία, όπως και να έχει το αποτέλεσμα, αφήνει κάποιες πληγές. Και αυτές οι πληγές δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να κλείσουν πριν πάμε στις προεδρικές εκλογές. Δεν είμαι όμως εγώ αυτός που θα αποφασίσει τι θα γίνει. Υπάρχει ήδη μία καθορισμένη διαδικασία η οποία προβλέπεται από το καταστατικό.

Αυτό που θα πρότεινα στους ενδιαφερόμενους, είναι να γίνουν διαβουλεύσεις μεταξύ τους, να διενεργηθούν δημοσκοπήσεις, προκειμένου να καταλήξουμε ποιος είναι ο πιο εκλέξιμος, ώστε να έχει προοπτική εκλογής. Να δώσουν τα χέρια και να προχωρήσουμε ενωμένοι να τον εκλέξουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εννοείται πως δεν έχω το δικαίωμα να θέσω φραγμούς στις οποίες φιλοδοξίες των συναγωνιστών μου. Αυτό που προσπαθώ να πω, είναι ότι ενωμένοι θα έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Σεβαστή και θεμιτή η πρόθεση των συναγωνιστών που θέλουν να διεκδικήσουν την προεδρία, σίγουρα προτεραιότητα για υποψηφιότητα έχει ο εκάστοτε πρόεδρος του κόμματος. Εκτός κι αν αυτό αλλάξει, όπως έγινε το 2008 με τον Νίκο Αναστασιάδη και τον Ιωάννη Κασουλίδη.

–Δεν μπορείτε να κάνετε εκλογές στον Δημοκρατικό Συναγερμό και αν οδηγηθείτε σε μια τέτοια διαδικασία ανησυχείτε ότι θα οδηγηθείτε σε διάσπαση;

–Πάντοτε πίστευα και πιστεύω στις συνεννοήσεις, στις συνεργασίες και στις συνέργειες για το καλό του τόπου και της παράταξης. Θεωρώ ότι μια εκλογική αναμέτρηση θα είναι έντονη και ενδεχομένως θα υπάρξουν κτυπήματα κάτω από τη μέση, τα οποία θα δημιουργήσουν προστριβές και με αυτές θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τους άλλους υποψηφίους. Εδώ θέλω να αντιστρέψω το ερώτημα. Πιστεύετε πραγματικά ότι μια έντονη προεκλογική ενδοκομματική εκστρατεία για τη λήψη του χρίσματος δεν θα αφήσει ανοικτά θέματα και μέτωπα, δεν θα ειπωθούν βαριές κουβέντες από υποστηριχτές υποψηφίων οι οποίοι θα αποτελούν τα επιτελεία τους; Ήδη παρακολουθώντας κάποιος τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαπιστώνει ότι αυτό έχει αρχίσει. Όλα αυτά πιστεύετε ότι θα κλείσουν εύκολα και θα πάμε ενωμένοι και ισχυροί να αντιμετωπίσουμε τους άλλους υποψηφίους με πραγματικές προοπτικές επιτυχίας; Το ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε να κάνουμε εκλογικές διαδικασίες, διότι αποδείξαμε ότι ξέρουμε να κάνουμε. Το ερώτημα είναι αν χρειάζονται και αν είναι επιβεβλημένο να γίνουν. Θεωρώ ότι θα πρέπει να τις αποφύγουμε.

–Εσείς ενδιαφέρεστε να είστε υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας; Ακούστηκε σε πολιτικούς κύκλους ότι ο πρώτος σε σταυρούς από τον ΔΗΣΥ, τόσο το 2019 όσο και το 2024, μάλιστα τη δεύτερη με δέκα χιλιάδες ψήφους περισσότερες και ενώ το κόμμα είχε πτώση 4%, γιατί να μην ενδιαφερθεί;

–Αυτό το έχω ξεκαθαρίσει και δημόσια. Η απάντηση μου είναι όχι. Έχω τεράστιο όγκο δουλειάς που πρέπει να πραγματώσω στο Ευρωκοινοβούλιο. Δηλώνω για ακόμα μια φορά, ότι παραμένω ένας απλός στρατιώτης που θα στηρίξει τις επιλογές του κόμματος. Τη γνώμη μου, όμως, θα τη λέω χωρίς φόβο και δεν με ενδιαφέρει αν κάποιοι έχουν μάθει μόνο να τους χειροκροτούν. Και αν αυτό δεν τους αρέσει, ας κάνουν καλά με τον εαυτό τους. Εγώ θα στηρίζω λέγοντας πάντα την άποψή μου, είτε αυτή αρέσει είτε όχι. Παρακολουθώ διάφορους που βγαίνουν και προσπαθούν όχι να στηρίζουν τον δικό τους, αλλά να αποδομούν τον άλλον. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας ως παράταξη και θέλω να τους πληροφορήσω, ότι προσφέρουν κάκιστη υπηρεσία σ’ αυτήν.

–Θα ήθελα να αναφερθούμε στην πρόεδρο του κόμματος, την Αννίτα Δημητρίου. Πώς κρίνετε την πορεία της και πώς βλέπετε τις όποιες αμφισβητήσεις προς το πρόσωπό της;

-Η Αννίτα Δημητρίου πέραν από κομματικός αρχηγός και Πρόεδρος της Βουλής, είναι και φίλη μου. Τη γνωρίζω από τα πρώτα βήματά της στην πολιτική. Αυτά που πέτυχε όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι τυχαία και ας της τα πιστώσουμε. Από την ημέρα εκλογής της στην προεδρία του κόμματος και στην προεδρία της Βουλής, δέχεται πόλεμο τόσο σε πολιτικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Τη στηρίζω όπως στήριξα τον Αβέρωφ Νεοφύτου το 2023 και στέκομαι δίπλα της και ως φίλος. Επαναλαμβάνω, ότι τους προέδρους τους αμφισβητείς στην κάλπη και δεν τους υποσκάπτεις κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

–Πάντως, στο κόμμα κάποιοι σας επικρίνουν ότι επιλέγετε να μείνετε ατσαλάκωτος από την κομματική αντιπαράθεση με κυβέρνηση ή και ΑΚΕΛ, χωρίς να παίρνετε θέση σε σημαντικά θέματα που εγείρονται στον δημόσιο διάλογο.

-Χαίρομαι για το ερώτημα σας, γιατί μου δίνει το δικαίωμα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Ξέρετε, για να υπερασπίζεται πραγματικά κάποιος θέσεις, αρχές και αξίες, έχει έναν και μόνο τρόπο για να το πράξει. Και προσωπικά επέλεξα αυτόν τον δρόμο, της μη ανώφελης σύγκρουσης, προτιμώντας να απαντώ με πράξεις και έργο και όχι με φωνές. Όσοι παρακολουθούν το τι κάνω και διαβάζουν την αρθρογραφία μου, είναι μόνο ένα κλικ μακριά από αυτά που πρεσβεύω και από αυτά που υπερασπίζομαι από τον καιρό που ήμουν ενεργό στέλεχος της ΦΠΚ Πρωτοπορίας. Ας μην προσπαθούν λοιπόν κάποιοι, να ψαρέψουν σε θολά νερά. Μην ξεχνάτε ότι προέρχομαι από την κοινωνία των πολιτών στην οποία έχω ορκιστεί δύο φορές, με την εκλογή και την επανεκλογή μου, να την υπερασπίζομαι. Και τα προβλήματα των πολιτών δεν έχουν κομματικό χρώμα και αυτό το ξέρω πολύ καλά. Στα επτά χρόνια που είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο προτίμησα να υπηρετώ το «εμείς» και όχι το «εγώ». Να ενώνω και όχι να διχάζω, να υπερασπίζομαι και όχι να αποτελώ διαλυτικό στοιχείο προς άγραν ψήφων. Έχω επιλέξει να εργάζομαι αντί να λαϊκίζω, επέλεξα να κρίνομαι για την ποιότητα και όχι για την ποσότητα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Άλλωστε, οι πολίτες έχουν απαξιώσει και τον λαϊκισμό και τις φωνασκίες και την στείρα αντιπαράθεση.

–Είπατε προηγουμένως προέχει το εμείς και όχι το εγώ. Αυτό στρέφεται και προς κάποιους συναδέλφους σας στο Ευρωκοινοβούλιο ή γενικά;

–Κοιτάξετε, δεν με έχετε ακούσει σε αυτά τα επτά χρόνια να έχω επικρίνει συναδέλφους μου είτε για τροπολογίες που κατέθεσαν, είτε για ψήφο που άσκησαν. Αντίθετα, πάντα όσο και να διαφωνούσα, σεβόμουν και σέβομαι τις απόψεις και τις επιλογές του οποιουδήποτε. Με ακούσατε πάρα πολλές φορές να λέω ότι ο καθένας, από όποια πολιτική ομάδα και αν προέρχεται, προσφέρει στον τόπο. Δεν με ακούσατε ποτέ να οικειοποιηθώ δουλειά συναδέλφων μου, ούτε επίσης να παίρνω σβάρνα τηλεοπτικούς σταθμούς και εκπομπές για να τους κατηγορήσω και να τους υποβαθμίσω, προσπαθώντας να αναδείξω τον εαυτό μου εις και μόνος. Αυτά είναι καινούργια φαινόμενα τα οποία μπορεί να λαμβάνουν πρόσκαιρα παλαμάκια, οδηγούν όμως στην περαιτέρω απαξίωση της πολιτικής. Αυτό το μονοπάτι του «απ’ τον καιρό που πήγα εγώ», «τα έκανα όλα» κλπ., δεν το επέλεξα και δεν θα το επιλέξω, σεβόμενος τους πολίτες που με έστειλαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τους εκπροσωπώ.

–Ποια είναι η σχέση σας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη;

–Για μένα ο Προέδρος της Δημοκρατίας είναι θεσμός και όχι πρόσωπα. Σε ότι αφορά την προσωπική μου σχέση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και πιστεύω ότι υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμηση, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Δεν έκρυψα επίσης ποτέ μου, ότι στον δεύτερο γύρο των Προεδρικών εκλογών τον ψήφισα διότι πίστευα ότι το ΑΚΕΛ δεν έπρεπε να επανέλθει στην εξουσία. Θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Για μένα, κόμμα μου είναι η Κύπρος και το έχω αποδείξει. Ρωτήστε, αν θέλετε, για το ρόλο που διαδραμάτισε ο Λουκάς κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Εάν αυτός είχε θετικό πρόσημο ή όχι και αν στάθηκα δίπλα στους Υπουργούς και αξιωματούχους του κράτους ή οποιονδήποτε άλλον ζήτησε τη βοήθειά μου, ως όφειλα, ως εκλεγμένος ευρωβουλευτής και επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Πρόσχημα ότι δεν προχωρά η διαδικασία λόγω ΜΟΕ

–Θα ήθελα να πάμε στις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση και κατά πόσο αυτές οι προσπάθειες μπορούν να αποφέρουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα;

–Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είμαι αισιόδοξος. Ξέρουμε ότι ο κ. Γκουτέρες αποχωρεί, ξέρουμε επίσης τι σημαίνει ένας νέος ΓΓ που θα πρέπει να ενημερωθεί και γνωρίζουμε ότι οδηγούμαστε σε προεδρικές. Αυτά που υποστηρίζω τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στην αρθρογραφία μου, είναι ότι η ανάγκη μας να λύσουμε το Κυπριακό, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της τουρκικής και τουρκοκυπριακής πλευράς, οι οποίες βολεύονται με το στάτους κβο, δεν πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω υποχωρήσεις που να καθιστούν την όποια λύση προκύψει μη βιώσιμη και μη λειτουργική.

Λέγοντας αυτό, δεν εννοώ ότι επιδιώκουμε μια λύση που να ικανοποιεί πλήρως την ελληνοκυπριακή πλευρά. Τουλάχιστον όμως, να εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα ενός κράτους στην ευρωπαϊκή οικογένεια, μέλους της ΕΕ, χωρίς εγγυητές και ξένα στρατεύματα.

Ακόμα και τώρα, παρά το ότι ακούμε για συγκλίσεις κλπ., οι συζητήσεις δεν προχωρούν εξ υπαιτιότητας της Τουρκίας. Η υπαιτιότητα αυτή είναι πλήρης και η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην Τουρκία και την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων. Δεν είμαι σίγουρος ότι αν ανοίγαμε ακόμη ένα οδόφραγμα ή ακόμη δέκα, θα προχωρούσαμε στις συζητήσεις για λύση. Διότι δεν είναι αυτή η ουσία και γιατί αυτοί που δεν θέλουν λύση, δεν είμαστε εμείς. Ουαί και αλίμονο να κολλά η διαδικασία για τα ΜΟΕ. Αυτά είναι προσχήματα.

Εδώ με κατηγορούν σε τ/κ αλλά και τουρκικά πρωτοσέλιδα, ότι έκανα παρεμβάσεις προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί φεστιβάλ διοργανωτών από τη Σερβία στην κατεχόμενη Κερύνεια. Ότι αναλάβαμε πρωτοβουλίες για ανέγερση μνημείου για τις κακοποιημένες γυναίκες από τον τουρκικό στρατό το 1974. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τα ΜΟΕ το θέμα και δεν είμαι κατά αυτών. Το θέμα είναι ότι ενοχλούνται όταν μιλάμε για εισβολή και κατοχή και ενοχλούνται όταν ενεργούμε αποτρεπτικά σε κάθε προσπάθειά τους για αναγνώριση.

Επίσης, δεν μπορώ να δεχθώ αυτό που λέει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, προφανώς μετά από υποδείξεις της Άγκυρας, ότι θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως απλό παρατηρητή, χωρίς ουσιαστική εμπλοκή. Ας μην ξεχνούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει εδώ και είκοσι χρόνια το χέρι στη τσέπη και βοηθά την τουρκοκυπριακή κοινότητα με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, με τη δική μας ψήφο και στήριξη.

Η ΕΕ πρέπει να μείνει ενεργά παρούσα στις προσπάθειες για λύση

–Να περάσουμε και στο έργο σας στο Ευρωκοινοβούλιο. Θεωρείτε ότι στα επτά χρόνια που είστε εκεί, έχετε πετύχει αυτά που βάλατε ως στόχο; Υπάρχουν θέματα που θα θέλατε να αγγίξετε και μέχρι σήμερα δεν σας δόθηκε αυτή η ευκαιρία;

–Ταπεινά το λέω, πιστεύω πως πετύχαμε αρκετά πράγματα, ωστόσο οι προκλήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν τελειώνουν ποτέ. Άλλωστε, δεν είμαι από αυτούς που σηκώνουν τηλέφωνα σε δημοσιογράφους και σταθμούς απαιτώντας να προβάλουν το έργο τους. Αυτό είναι και προσβολή για τη δημοσιογραφία. Απαιτείται σοβαρότητα, λοιπόν. Αναδείξαμε τα προβλήματα στο κατεχόμενο σχολείο του Ριζοκαρπάσου. Συνεχίζουμε τη μάχη για μείωση των διδάκτρων στα Βρετανικά Πανεπιστήμια. Ως εισηγητής για την αντιμετώπιση της κρίσης εργατικού δυναμικού στον τομέα της Υγείας, με ικανοποίηση είδα ότι υπήρξαν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα στις προτάσεις μας, αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος να διανύσουμε.

Η νέα κοινοβουλευτική χρονιά ξεκίνησε με μια σημαντική επιτυχία για την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) ενέκρινε τροπολογία που κατέθεσα υπό την ιδιότητά μου ως Σκιώδης Εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), για τον Προϋπολογισμό της FEMM, για χρηματοδότηση ανέγερσης μνημείου για τις κακοποιημένες γυναίκες από τον τουρκικό στρατό το 1974.

Επομένως, δεν σταματήσαμε στην έγκριση του ψηφίσματος, αλλά προχωρήσαμε στην υλοποίηση και των όσων αναφέρονται σε αυτό, με σκοπό να αναδειχθεί η ιστορική αλήθεια. Να σημειώσω ότι το ΕΛΚ ως η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη του Ευρωκοινοβουλίου είναι πάντα στο πλευρό της Κύπρου και έχω μια άψογη συνεργασία τόσο με τον πρόεδρό του, Μάνφρεντ Βέμπερ, όσο και την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Επίσης, με το που επιστρέψαμε στο Ευρωκοινοβούλιο από την καλοκαιρινή διακοπή, ενημέρωσα με επιστολή τους συναδέλφους μου στο ΕΛΚ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η Κύπρος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Τους ανέφερα ότι στο Κυπριακό, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει ενεργά παρούσα στις προσπάθειες για λύση. Τέλος να πω, ότι μόλις πριν από μερικές ημέρες ορίστηκα και επίσημα εισηγητής για το Αζερμπαϊτζάν. Μια χώρα με ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, λόγω των σχέσεων της με την Τουρκία. Παραμένω εισηγητής για το Ιράν, πρόεδρος στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας και με αναμένει σκληρή δουλειά, καθώς έχω οριστεί και σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης 2028-34. Συνεπώς, τα μέτωπα είναι πολλά και χρειάζεται να συνεχίσω με την ίδια μεθοδικότητα και συνέπεια.

–Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα που αναγκάζεστε να απαντήσετε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον τουρκικό στρατό κατά τη διάρκεια της εισβολής το 1974. Αυτή τη φορά ενοχλήθηκαν από την έγκριση της τροπολογίας σας για χρηματοδότηση μνημείου στη Λευκωσία προς τιμή των θυμάτων.

-Και θα συνεχίσω να το κάνω, όσο η Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει την ιστορική αλήθεια. Άλλωστε, η τροπολογία για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέγερσης μνημείου για τις κακοποιημένες γυναίκες από τον τουρκικό στρατό το 1974, κατατέθηκε από εμένα, ακριβώς για να μη μείνει αυτή η σκοτεινή πτυχή της τουρκικής εισβολής θαμμένη. Και η Τουρκία, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, η κυβέρνησή τους, ενοχλούνται όχι γιατί αυτά που αναδεικνύουμε είναι προπαγάνδα όπως λένε. Ενοχλούνται από την αλήθεια. Να το επαναλάβω για να το ακούσουν. Το μνημείο δεν είναι προπαγάνδα. Προπαγάνδα είναι να επιχειρείς να διαγράψεις από την ιστορία τα εγκλήματα που έχεις διαπράξει.

-Με βάση όλο αυτό το έργο που έχετε επιτελέσει και τα μέτωπα που έχετε ανοικτά, θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να είστε υποψήφιος για επανεκλογή το 2029;

-Αυτό θα το αποφασίσω όχι τώρα και αξιολογώντας αν θα είμαι ωφέλιμος για τον τόπο μας και την παράταξη μου. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, όπως προανέφερα, έχω πάρα πολλή δουλειά να κάνω στο Ευρωκοινοβούλιο.Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο θα κριθεί προς το τέλος της θητείας.