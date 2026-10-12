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Τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027, ο οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες €14,4 δισ., έναντι €13,7 δισ. το 2026, παρουσιάζει σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το δημοσιονομικό πλεόνασμα αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο 4% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος προβλέπεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία και να περιοριστεί στο 45,2% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2027.

Στις κοινωνικές δαπάνες περιλαμβάνονται €820 εκατ. για παροχές κοινωνικής πρόνοιας. Για την Υγεία προβλέπονται €1.066 εκατ., αυξημένα κατά 3,7% σε σχέση με το 2026, ενώ για την Παιδεία το ποσό ανέρχεται σε €235 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 13,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει €148,8 εκατ. για έργα οδικού δικτύου, ποσό αυξημένο κατά 17,4% σε σχέση με το 2026, με στόχο την επιτάχυνση σημαντικών έργων υποδομής σε ολόκληρη την Κύπρο.

Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι οι προβλεπόμενες δαπάνες ενισχύουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και τη δυνατότητα υλοποίησης κοινωνικών και αναπτυξιακών πολιτικών. Χαρακτηρίζει τον προϋπολογισμό ισορροπημένο και ανθρωποκεντρικό, σημειώνοντας ότι αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο οικονομικής πολιτικής.

Όπως επισημαίνει, οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και διεθνώς εντείνουν την ανάγκη για σταθερότητα και σαφή κατεύθυνση, με τη δημοσιονομική σταθερότητα να αποτελεί ασπίδα για την ευημερία των πολιτών και των επιχειρήσεων της Κύπρου.

Το υπουργείο προσβλέπει σε γόνιμο διάλογο με τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ψήφιση του προϋπολογισμού και τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας.