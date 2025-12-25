Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν πριν από λίγο σε αυτοκινητόδρομους της Κύπρου, όπου και στις δύο περιπτώσεις οι οδηγοί απώλεσαν τον έλεγχο των οχημάτων τους και έπεσαν στα κιγκλιδώματα. ΄
Όπως μας αναφέρθηκε από την Αστυνομία, το ένα τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας στο ύψος της Αθηένου όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα και ακινητοποιήθηκε.
Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας, όπου και πάλι όταν οδηγός προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.
Και στα δύο τροχαία ακινητοποιήθηκαν τα οχήματα, ενώ δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.
Η κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους διεξάγεται κανονικά.
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς σε διάφορα σημεία των αυτοκινητόδρομών επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες.