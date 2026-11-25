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Ο Κωστής Ευσταθίου φαίνεται πως τελικά δεν είπε την τελευταία του λέξη σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά της ΕΔΕΚ.

Ο τέως βουλευτής βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, σε έντονο προβληματισμό τις τελευταίες ώρες για τα κομματικά δρώμενα της ΕΔΕΚ και φέρεται να σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέα βολιδοσκόπηση προς την πρόεδρο του κόμματος, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή.

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, ο Κωστής Ευσταθίου έχει δεχθεί έντονες πιέσεις και παραινέσεις από μέλη του κόμματος για να δραστηριοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επικρατεί εκ νέου αναστάτωση και ανησυχία μεταξύ των μελών για νέες, όπως αναφέρουν, περίεργες συμπεριφορές που διαπιστώνουν από τον προεδρικό περίγυρο του κόμματος.

Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από κομματική πηγή, η ΕΔΕΚ παρουσιάζει συμπτωματολογία εποχής Σιζόπουλου, με το περιβάλλον της προέδρου να δείχνει τάσεις νεποτισμού και απόρριψης της συλλογικότητας.

Αφορμή για τη νέα αναστάτωση φαίνεται ότι είναι οι διεργασίες που αφορούν την επιλογή νέων μελών της επαρχιακής επιτροπής του κόμματος στη Λευκωσία.

Κομματικοί κύκλοι καταγγέλλουν ότι κυκλοφορούν λίστες ονομάτων με υποδείξεις προς τα μέλη του κόμματος για το ποιους να ψηφίσουν και ποιους να απορρίψουν.

Αυτό, βέβαια, φαίνεται να έχει σχέση και με τα σενάρια που θέλουν τη Σοφία να έχει ανθυποψήφιο από το περιβάλλον Σιζόπουλου, με άλλες κομματικές πηγές να υποδεικνύουν πως ακολουθούνται αντίστοιχες τακτικές σε ό,τι αφορά τους συνδυασμούς μελών της επαρχιακής επιτροπής Λευκωσίας.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα κατάσταση πραγμάτων στην ΕΔΕΚ προκαλεί εκ νέου γενικό προβληματισμό, ακόμα και μεταξύ μελών του κόμματος που στήριξαν την αλλαγή.

Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι ορισμένοι κύκλοι της ΕΔΕΚ σπρώχνουν τον Κωστή Ευσταθίου προς την κατεύθυνση της ανάμειξης στα κομματικά δρώμενα.

Ο ίδιος, προς το παρόν, δεν φαίνεται να έχει ως προτεραιότητα μια υποψηφιότητα απέναντι στη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή ή σε οποιονδήποτε άλλο.

Σε πρώτη φάση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, προτίθεται να θέσει εκ νέου ενώπιον της προέδρου του κόμματος την πρότασή του για κοινή ηγεσία. Συγκεκριμένα, να αναλάβει ο ίδιος την προεδρία, αλλά να εκχωρήσει όλες τις εξουσίες στη Σοφία ως αναπληρώτρια πρόεδρο. Να αναβληθούν οι εσωκομματικές εκλογές και να συνεργαστούν όλοι μαζί στο πλαίσιο μιας συλλογικής και συμπεριληπτικής ηγεσίας, τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές και τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποτελούν την επόμενη κομματική αναμέτρηση μετά τις προεδρικές εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε γίνει γνωστό στο πρόσφατο παρελθόν, ο Κωστής Ευσταθίου είχε προτείνει ξανά ένα μοντέλο συμπροεδρίας στη Σοφία Μακρή, το οποίο είχε απορριφθεί.

Η πρόταση αυτή είχε γίνει πριν από το καταστατικό συνέδριο, οπόταν υπήρχε και η δυνατότητα ψήφισης καταστατικής πρόνοιας που να επέτρεπε το μοντέλο συμπροεδρίας.

Η πρόταση απορρίφθηκε, με την πρόεδρο του κόμματος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, να απαντά πως δεν θα μπορούσε να απογοητεύσει όσους πίστεψαν στη δική της προεδρία για αλλαγή στην ΕΔΕΚ και νέα σελίδα στο κόμμα.

Το ζητούμενο τώρα είναι τι θα πράξουν οι δύο πλευρές και εάν, σε περίπτωση εκ νέου απόρριψης της πρότασης του Κωστή Ευσταθίου, υπάρχει πρόθεση από μέρους του να κάνει δεύτερες σκέψεις και να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος στην εσωκομματική αναμέτρηση.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την θέση του προέδρου στην ΕΔΕΚ λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για τις 13 Δεκεμβρίου. Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή αναμένεται ότι θα επαναδιεκδικήσει ενώ ακούγεται έντονα ότι υπάρχει πρόθεση από τον Μάριο Χαννίδη για υποψηφιότητα για την θέση του προέδρου.

Στις 12 Δεκεμβρίου θα γίνει το συνέδριο του κόμματος, στο οποίο έχει προσκληθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.