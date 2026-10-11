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Στους 12 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την πυραυλική επίθεση των Χούθι, χθες Σάββατο (10 Οκτωβρίου), στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιά Χαλίντ» στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ακόμη 309 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Aeropuerto Internacional de Riad, Arabia Saudita es desalojado luego de un ataque desde Yemen, varias ambulancias han llegado al lugar.



El grupo Ansar Allah habían advertido que aviones podían despagar o aterrizar solo con su permiso. pic.twitter.com/Qgml5479dS October 10, 2026

Γιατροί εκλήθησαν εκτάκτως στα νοσοκομεία του Ριάντ, δήλωσε ιατρική πηγή, περιγράφοντας «σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και διευκρινίζοντας ότι πολλοί τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Οι Χούθι επιτίθενται κατά μη στρατιωτικών στόχων. Το αεροδρόμιο του Ριάντ είναι μη στρατιωτικός στόχος», δήλωσε η διπλωματική πηγή διευκρινίζοντας ότι πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο «περί τις 15.00», με τις πρώτες εικόνες να δείχνουν καπνό.

🇸🇦 Columnas de humo se elevan desde el edificio número 3 del aeropuerto internacional de Riad. pic.twitter.com/jI4UOYKOPd — Noticias y Geopolítica (@GuerrasyGPcr) October 10, 2026

Ακυρώθηκαν πτήσεις μέχρι νεωτέρας

Όπως έγινε γνωστό, μετά το χτύπημα, οι αεροπορικές εταιρίες, Kuwait Airways, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε ταξιδιωτική ειδοποίηση, καλώντας τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της πτήσης τους προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική σας εταιρεία και επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης σας προτού κατευθυνθείτε στο αεροδρόμιο», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Υεμένης, μαχητικά τζετ της Σαουδικής Αραβίας χτύπησαν το αεροδρόμιο της Σανάα τέσσερις φορές, ενώ λίγες ημέρες πριν τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις σε αεροδρόμια του βασιλείου.

Tραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα

«Μόλις έμαθα για την επίθεση, θα ανακοινώσω σύντομα τι αποφάσισα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ μαζί με τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθι.

Ωστόσο, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι γνώριζε για τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ και κάλεσε, σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Oι πρεσβείες του Καναδά, της Γερμανίας και της Ισπανίας στη Σαουδική Αραβία προειδοποίησαν τους πολίτες τους να αποφεύγουν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Μάλιστα, η πρεσβεία της Ισπανίας, σε μήνυμα στο X, ειδοποίησε τους υπηκόους της για μια «νέα επίθεση» στο αεροδρόμιο, όπου αυτόπτες μάρτυρες είχαν δηλώσει νωρίτερα στο AFP ότι διατάχθηκε εκκένωση.

ΗΠΑ: Προειδοποίηση ασφαλείας για τους Αμερικανούς

Η αμερικανική πρεσβεία καλεί τους πολίτες των ΗΠΑ να αποφεύγουν το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid και τις γύρω περιοχές, ενώ θέτει περιορισμούς στις μετακινήσεις του κυβερνητικού προσωπικού.

Προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ, μετά τις επιθέσεις του Σαββάτου στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή, η αμερικανική αποστολή συνέστησε στους Αμερικανούς να αποφεύγουν το αεροδρόμιο και τις γύρω περιοχές. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι υπάλληλοι της αμερικανικής κυβέρνησης που υπηρετούν στο βασίλειο πρέπει να εξασφαλίζουν ειδική άδεια για να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο King Khalid, καθώς και τα αεροδρόμια της Τζέντα και του Νταμάμ.

ertnews.gr