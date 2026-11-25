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Ακόμη και ένα φάρμακο για την αλλεργία, τον βήχα ή το κοινό κρυολόγημα μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να οδηγήσουμε με ασφάλεια.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για την ασφαλή χρήση φαρμάκων, επισημαίνει ότι ορισμένα σκευάσματα, ακόμη και εκείνα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή, ενδέχεται να επηρεάσουν την εγρήγορση και την ταχύτητα αντίδρασης του οδηγού.

Ποια φάρμακα χρειάζονται προσοχή

Μεταξύ των κατηγοριών φαρμάκων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης περιλαμβάνονται:

Ορισμένα αντιισταμινικά.

Υπνωτικά και ηρεμιστικά.

Ορισμένα αντικαταθλιπτικά και αντιψυχωσικά.

Αντιεπιληπτικά φάρμακα.

Οπιοειδή αναλγητικά.

Μυοχαλαρωτικά.

Ορισμένα φάρμακα για τον βήχα, το κρυολόγημα και τη ναυτία.

Δεν επηρεάζουν όλα τα φάρμακα της ίδιας κατηγορίας με τον ίδιο τρόπο την ικανότητα οδήγησης.

Οι ενδείξεις που δεν πρέπει να αγνοούμε

Υπνηλία, ζάλη, θολή όραση, δυσκολία συγκέντρωσης και επιβράδυνση των αντανακλαστικών αποτελούν ενδείξεις ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να οδηγήσουμε με ασφάλεια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η ικανότητα αντίδρασης μπορεί να επηρεαστεί χωρίς ο οδηγός να αισθάνεται υπνηλία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και με τα υπνωτικά, καθώς η επίδραση ορισμένων από αυτά μπορεί να διαρκέσει μέχρι το επόμενο πρωί.

Τι πρέπει να κάνουμε

Πριν από την έναρξη μιας νέας θεραπείας, είναι σημαντικό να ενημερώνουμε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας ότι οδηγούμε και να ζητούμε πληροφορίες για πιθανές επιδράσεις του φαρμάκου.

Διαβάζουμε πάντοτε το φύλλο οδηγιών χρήσης, ενώ κατά την πρώτη λήψη ενός φαρμάκου που ενδέχεται να επηρεάσει την οδήγηση φροντίζουμε να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητό μας.

Ο συνδυασμός διαφορετικών φαρμάκων ή η ταυτόχρονη κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να ενισχύσει ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Δεν διακόπτουμε ούτε τροποποιούμε από μόνοι μας τη φαρμακευτική μας αγωγή. Εάν η θεραπεία επηρεάζει την καθημερινότητά μας και την ικανότητά μας να οδηγούμε, συζητούμε με τον θεράποντα γιατρό τις διαθέσιμες επιλογές.