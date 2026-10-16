Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αυστηρή προειδοποίηση προς τους πολίτες να αποφεύγουν την είσοδο σε πεδία βολής και απαγορευμένους στρατιωτικούς χώρους απευθύνουν η Αστυνομία και η Εθνική Φρουρά, υπογραμμίζοντας τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η περισυλλογή καλύκων ή άλλου στρατιωτικού υλικού. Η απαγόρευση πρόσβασης ισχύει όχι μόνο κατά τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων και βολών, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Σε κοινή προειδοποίηση, οι αρμόδιες Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η παρουσία καλύκων, πυρομαχικών ή άλλων αντικειμένων σε πεδία βολής δεν σημαίνει ότι αυτά μπορούν να περισυλλεγούν από πολίτες.

Όπως επισημαίνεται, σύμφωνα με τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο, τα όπλα, τα πυρομαχικά και το υπόλοιπο πολεμικό υλικό που χορηγείται από τη Δύναμη αποτελούν περιουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν θεωρούνται εγκαταλελειμμένα επειδή βρίσκονται σε στρατιωτικούς χώρους.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να μην αγγίζουν ή μετακινούν ύποπτα αντικείμενα, να αποφεύγουν την περισυλλογή οποιουδήποτε στρατιωτικού υλικού και να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου, θα πρέπει να ενημερώνονται αμέσως οι αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να επιχειρείται οποιαδήποτε μετακίνησή του.

«Μην διακινδυνεύετε τη ζωή και τη σωματική σας ακεραιότητα για την περισυλλογή αντικειμένων από ένα πεδίο βολής», τονίζεται χαρακτηριστικά στην προειδοποίηση.

Οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι τα πεδία βολής δεν αποτελούν χώρους αναψυχής ή περισυλλογής υλικών, καλώντας το κοινό να σέβεται τις απαγορεύσεις και να αποφεύγει κάθε επαφή με στρατιωτικό εξοπλισμό.