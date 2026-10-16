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Πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής στη Λευκωσία αναζητεί η Αστυνομία, δίνοντας στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του με σκοπό τον εντοπισμό και την αναγνώρισή του. Η υπόθεση αφορά κλοπή που διαπράχθηκε στις 17 Ιουλίου 2026.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό του αναζητούμενου προσώπου να επικοινωνήσει με τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας, στον αριθμό 22-802380, με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.