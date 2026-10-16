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Πώς γίνεται τα γραφεία κηδειών να μπαινοβγαίνουν στα νεκροτομεία, να παραλαμβάνουν σορούς και να φεύγουν, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο; Το μπέρδεμα που έγινε πρόσφατα με τη σορό πρέπει να προβληματίσει. Κυρίως το Υπουργείο Υγείας και να καθιερώσει διαδικασίες που να σέβονται τους νεκρούς και τους συγγενείς τους.

Να διευκρινιστεί πότε εμπλέκεται η Αστυνομία, πότε τα γραφεία τελετών και ποια η ευθύνη των ιατροδικαστών. Ας εφαρμοστούν οι αποφάσεις που λήφθηκαν πρόσφατα με το επανάνοιγμα των νεκροτομείων στα άλλα νοσοκομεία και την πρόσληψη νεκροτόμων, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για τις σορούς. Αν διατασσόταν τώρα μια έρευνα θα καταδείκνυε τουλάχιστον τα κενά. Ούτε αυτό έγινε. Γιατί;

ΜΙΧ.