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Αναστάτωση προκλήθηκε χθες, τόσο σε καταστήματα όσο και σε πολίτες που προσπαθούσαν να πραγματοποιήσουν πληρωμές μέσω τερματικών ή να μεταφέρουν χρήματα ψηφιακά.

Ο λόγος; Μια σοβαρή βλάβη στις υποδομές της Google, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να παραλύσουν βασικές υπηρεσίες της Revolut.

Χρήστες της ψηφιακής τράπεζας αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, στις πληρωμές με κάρτα, στις μεταφορές χρημάτων και στις αναλήψεις μετρητών, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές τραπεζικές και διαδικτυακές υπηρεσίες. Για την Κύπρο, ωστόσο, η συγκεκριμένη βλάβη είχε ιδιαίτερη σημασία.

Όχι επειδή επηρεάστηκαν οι κυπριακές τράπεζες, αλλά επειδή η Revolut έχει αποκτήσει ιδιαίτερα μεγάλη παρουσία στις καθημερινές συναλλαγές των κατοίκων της Κύπρου. Μάλιστα, οι αριθμοί που παρουσιάζει η ίδια η εταιρεία είναι ενδεικτικοί του βαθμού διείσδυσής της στην κυπριακή αγορά και επί της ουσίας της εξάρτησης που μπορεί να προκύψει από τέτοιου είδους ψηφιακές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, η Revolut αριθμεί 450.000 χρήστες στην Κύπρο, αριθμός που μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα μεγάλος σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού της Κύπρου.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι Κύπριοι έχουν εγκαταλείψει τις παραδοσιακές τράπεζες ή ότι παρέμειναν χωρίς εναλλακτικές επιλογές κατά τη διάρκεια του χθεσινού προβλήματος. Εν αντιθέσει, παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισαν στις συναλλαγές τους μέσω Revolut, δεν φαίνεται να έμειναν πλήρως εκτεθειμένοι, αφού οι περισσότεροι εξακολουθούν να διατηρούν λογαριασμούς και κάρτες σε εγχώριες τράπεζες, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν από διαφορετικά τραπεζικά κανάλια.

Δικλίδα ασφαλείας

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο συμπέρασμα της χθεσινής αναστάτωσης και οι λόγοι που αυτή δεν μετατράπηκε σε πραγματικό πανικό: Η μεγάλη διείσδυση μιας ψηφιακής τράπεζας στην αγορά δεν σημαίνει απαραίτητα και πλήρη εξάρτηση των καταναλωτών από μια και μόνο υπηρεσία. Ναι μεν οι αριθμοί καταδεικνύουν τη δυναμική της Revolut στην κυπριακή αγορά, αλλά η διατήρηση παράλληλων τραπεζικών λογαριασμών σε κυπριακές τράπεζες φαίνεται πως λειτούργησε ως δικλίδα ασφαλείας σε περίπτωση προβλήματος.

Μάλιστα, αυτό αποδεικνύει και κάτι εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο είχε εξηγηθεί στο συνέδριο Forbes Cyprus Next Gen Banking & Fintech Summit, που διοργανώθηκε πριν από περίπου μία εβδομάδα.

Δεν εξαρτώνται αποκλειστικά

Ο διακεκριμένος Κύπριος καθηγητής του London Business School, Κώστας Μαρκίδης, ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου του Forbes Cyprus, είχε απευθύνει μια σχεδόν προφητική ερώτηση προς τους συνέδρους. Μια ερώτηση που μετά το χθεσινό πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και εξηγεί γιατί οι Κύπριοι μπορεί να βρέθηκαν προ εκπλήξεως όταν διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές μέσω Revolut, δεν έμειναν όμως εκτεθειμένοι ως προς τις οφειλές τους.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρκίδης είχε ζητήσει από τους συμμετέχοντες στο συνέδριο να σηκώσουν το χέρι όσοι διέθεταν λογαριασμό στη Revolut. Αρκετοί ανταποκρίθηκαν, ενδεχομένως και η συντριπτική πλειοψηφία των παρευρισκομένων.

Στη συνέχεια, όμως, τους ζήτησε να κρατήσουν το χέρι τους σηκωμένο μόνο όσοι δεν διατηρούσαν λογαριασμό και σε κάποια παραδοσιακή τράπεζα. Από τα πολλά χέρια που είχαν σηκωθεί αρχικά, έμεινε πάνω μόλις ένα.

Το κεντρικό νόημα; Οι Κύπριοι μπορεί να έχουν υιοθετήσει, όπως και σε άλλες χώρες, δυναμικά τις νέες τεχνολογίες και τις υπηρεσίες των εταιρειών fintech, ωστόσο αυτές δεν φαίνεται να έχουν αντικαταστήσει τις παραδοσιακές τράπεζες, στις οποίες εξακολουθούν οι καταναλωτές να εμπιστεύονται σημαντικό μέρος των χρημάτων τους, τους λογαριασμούς τους αλλά και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια τους και τις ψηφιακές τους υπηρεσίες.

Η Revolut και άλλες αντίστοιχες ψηφιακές πλατφόρμες ναι μεν έχουν καταφέρει να μπουν στην καθημερινότητα των Κυπρίων καταναλωτών, όμως όπως φάνηκε με τον καλύτερο τρόπο χθες δεν φαίνεται να αποτελούν την μοναδική επιλογή για τις συναλλαγές των Κυπρίων.

Ουσιαστικά, η χθεσινή βλάβη ανέδειξε δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Από τη μία τον βαθμό στον οποίο οι ψηφιακές υπηρεσίες έχουν κερδίσει ένα μεγάλο κομμάτι των καθημερινών συναλλαγών και από την άλλη τη σημασία της διατήρησης και άλλων τραπεζικών επιλογών, ώστε ένα τεχνικό πρόβλημα να μη συνεπάγεται ταυτόχρονα και με οικονομική ασφυξία, έστω και αν αυτή είναι προσωρινή.

Ηλεκτρική βλάβη στο Λονδίνο πίσω από το πρόβλημα

Το πρόβλημα που προκλήθηκε χθες σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, φαίνεται να οφείλεται σε ηλεκτρική βλάβη στο Λονδίνο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Google, η οποία επιβεβαίωσε εκτεταμένες διαταραχές που καταγράφηκαν σε υπηρεσίες του Google Cloud, επηρεάζοντας τη λειτουργία τραπεζικών και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών.

Σύμφωνα με την Google, η βλάβη σημειώθηκε στη ζώνη «europe-west2-b», προκαλώντας υψηλά ποσοστά σφαλμάτων και περιστασιακές διακοπές στη λειτουργία του δικτύου.

Από την πλευρά της, η Revolut είχε επιβεβαιώσει από το πρωί ότι αντιμετώπισε προβλήματα στις υπηρεσίες της, με την εταιρεία να συνδέει από το αρχικό στάδιο την παράλυση των συστημάτων της με βλάβη στο Google Cloud, το οποίο επιβεβαιώθηκε αργότερα και από την ίδια την Google.

Εκτός από τη Revolut, είχαν γίνει εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα στην πλατφόρμα Downdetector και για άλλες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι βρετανικές τράπεζες Lloyds και HSBC, ο ιστότοπος ακινήτων Rightmove και η ταχυδρομική υπηρεσία Royal Mail.