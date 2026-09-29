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Εξέλιξη που αν υλοποιηθεί θα συνιστά ταφόπλακα στους πολύχρονους σχεδιασμούς και στις απαιτήσεις της επαρχίας Πάφου για αυτονόμησή της στον τομέα της υγείας από την περιφέρεια Λεμεσού, συνιστά η προωθούμενη εσχάτως από τον ΟΚΥπΥ, τοποθέτηση επιστημονικού διευθυντή στο Νοσοκομείο Πάφου, αντί εκτελεστικού διευθυντή που αναμένουν οι τοπικοί φορείς.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ», το τελευταίο διάστημα οι συνεχιζόμενες διεργασίες για την πλήρωση της θέσης στη διοικητική πυραμίδα του Νοσοκομείου Πάφου, μετά την τοποθέτηση ιατρικού διευθυντή, φαίνεται να κατευθύνονται από πλευράς ΟΚΥπΥ προς τον διορισμό επιστημονικού αντί εκτελεστικού διευθυντή για την επαρχία Πάφου.

Το γεγονός αυτό προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις και οργίλα διαβήματα από φορείς της επαρχίας, που κάνουν λόγο για απίστευτο πισωγύρισμα και εμφανή προσπάθεια του Οργανισμού να υποβαθμίσει την προωθούμενη αυτονόμηση της Πάφου από την περιφέρεια Λεμεσού στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Ήδη, ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ενέγραψε χθες επείγον θέμα στη Βουλή, καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις από πλευράς ΟΚΥπΥ. Όπως διευκρινίζει ο κ. Σαββίδης, η διαφορά μεταξύ των δύο είναι τεράστια και δεν αφορά μόνο στον τίτλο. Ο επιστημονικός διευθυντής, αναφέρει, θα κάνει απλώς διεκπεραίωση στις αποφάσεις που θα λαμβάνονται, όπως δηλαδή συμβαίνει μέχρι και σήμερα. Αντιθέτως, τονίζει, ο εκτελεστικός διευθυντής παράγει πολιτική, μετέχει δηλαδή στην εκπόνηση της πολιτικής στον τομέα της υγείας, μετέχει στον καθορισμό προϋπολογισμού για το Νοσοκομείο Πάφου και στον τρόπο υλοποίησής του, καθώς επίσης και στο Δ.Σ. του ΟΚΥπΥ για λήψη αποφάσεων.

Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες αυτές, ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ ανέφερε χθες στον «Φ» ότι πέραν της εγγραφής θέματος στη Βουλή επικοινώνησε άμεσα και με τον υπουργό Υγείας, ενημερώνοντάς τον για τα όσα προωθούνται από τον ΟΚΥπΥ και ζητώντας την άμεση παρέμβασή του για αποτροπή των αλλαγών που προωθεί ο Οργανισμός στα όσα είχαν συμφωνηθεί εδώ και καιρό.

Για τον Οργανισμό το κόστος του νέου διευθυντή είναι απειροελάχιστο μεταξύ των δύο, όσον αφορά στις αμοιβές, τόνισε ο κ. Σαββίδης. Άρα, δεν προωθείται η αλλαγή αυτή για σκοπούς εξοικονόμησης πόρων, απλώς κάποιοι φαίνεται να επιθυμούν να παραμείνει η Πάφος προσκολλημένη στη Λεμεσό σε θέματα υγείας και να μην έχει άτομο που να εγείρει απαιτήσεις ή να εκπονεί πολιτικές. Κάποιοι θέλουν να ακολουθεί όσα αποφασίζονται από τον ΟΚΥπΥ και την περιφερειακή διεύθυνση Λεμεσού – Πάφου.

Τυχόν προώθηση αυτής της επιδίωξης θα προκαλέσει αντιδράσεις που ούτε φαντάζονται στον ΟΚΥπΥ, είπε, γι’ αυτό και θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο να βάλει εγκαίρως φρένο σε τέτοιες αυθαίρετες αποφάσεις από τον Οργανισμό.

Την υλοποίηση της αυτονόμησης της Πάφου από τη Λεμεσό ανακοίνωσε επισήμως στους φορείς της Πάφου ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, κατέληξε. Και αυτονόμηση σημαίνει εκτελεστικές αποφάσεις, όχι διεκπεραιωτικά καθήκοντα.