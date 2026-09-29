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Αναβολές στις χημειοθεραπείες ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο γενικό νοσοκομείο Λεμεσού με τους ασθενείς να αγωνιούν και να διαμαρτύρονται, τους γιατρούς να προειδοποιούν και τον ΟΚΥπΥ να προσπαθεί να βρει λύσεις.

Συγγενείς ασθενούς του οποίου η χημειοθεραπεία αναβλήθηκε περισσότερες από μια φορές το τελευταίο διάστημα, επικοινώνησαν με τον «Φ» ενώ, όπως πληροφορούμαστε δεύτερος ασθενής υπέβαλε ήδη σχετικό παράπονο στον λειτουργό δικαιωμάτων των ασθενών του νοσηλευτηρίου.

Αιτία για τις αναβολές, για τις οποίες μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» υπάρχει και γραπτή αλληλογραφία μεταξύ κλινικής και διεύθυνσης του νοσηλευτηρίου, είναι η έλλειψη κλινών καθώς, όπως υποστηρίζουν οι γιατροί, η κλινική νοσηλεύει οξέα και σοβαρά περιστατικά με την κατάσταση των ασθενών να μην επιτρέπει τη νοσηλεία τους σε δίκλινα δωμάτια, για λόγους που αφορούν τη δική τους ασφάλεια και υγεία.

Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου που έφθασε στον «Φ», προέκυψε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν μεμονωμένη. Όπως πληροφορηθήκαμε, αναβολές θεραπειών καταγράφηκαν από τις 22 μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου και μέχρι την περασμένη Παρασκευή 14 ασθενείς βρίσκονταν στην αναμονή για επαναπρογραμματισμό των ραντεβού τους.

Πρόβλημα στη συγκεκριμένη κλινική φαίνεται να υπάρχει και σε ό,τι αφορά τη στελέχωση της με νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς, σε κάποιες από τις βάρδιες ο αριθμός των νοσηλευτών, είναι μικρότερος από τον καθορισμένο αριθμό ασφαλείας για τη συγκεκριμένη ειδικότητα ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις νοσηλευτές εργάζονται δύο βάρδιες ανά 24ώρο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες.

Από δύο διαθέσιμες κλίνες έμεινε μία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ», στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου υπήρχαν μόλις δύο διαθέσιμες κλίνες, ενώ στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου η διαθεσιμότητα περιορίστηκε στη μία κλίνη. Παράλληλα καταγράφονταν καθημερινά ασθενείς των οποίων οι προγραμματισμένες θεραπείες έπρεπε να μετατεθούν.

Σχολιάζοντας τα παράπονα των ασθενών που έφθασαν στον «Φ» ο διευθυντής της κλινικής και πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών Σωτήρης Κούμας, παραδέχθηκε το πρόβλημα εξηγώντας ότι αυτό «οφείλεται πρωτίστως στην ιδιαιτερότητα των περιστατικών που νοσηλεύει η Αιματολογική κλινική».

«Στην Κλινική εισάγονται οξέα περιστατικά και ασθενείς με ιδιαίτερα εύθραυστη κατάσταση υγείας, μεταξύ των οποίων ανοσοκατασταλμένοι. Αυτό σημαίνει ότι η τοποθέτηση δύο τέτοιων ασθενών μαζί μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να δημιουργήσει κινδύνους για την υγεία τους, πόσο μάλλον η τοποθέτηση ενός τέτοιου ασθενή με ένα εξωτερικό ασθενή που προσέρχεται απλά για να λάβει τη θεραπεία του και να επιστρέψει στο σπίτι του».

Η έλλειψη χώρου δεν αποτελεί, ωστόσο, το μοναδικό ζήτημα. Ο διευθυντής της κλινικής, ανέφερε ότι «η διεύθυνση του νοσοκομείου είναι ενήμερη για το συγκεκριμένο πρόβλημα εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια».

Για τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας, ο κ. Κούμας ανέφερε ότι «δεν μπορεί να διαχειριζόμαστε ασθενείς με τόσο σοβαρά προβλήματα των οποίων η κατάσταση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και να παρατηρούμε ότι κάποιες ημέρες νοσηλευτές εργάζονται δύο βάρδιες συνεχόμενες ή ότι ο αριθμός των νοσηλευτών που βρίσκονται στο καθήκον είναι μικρότερος από τον ενδεδειγμένο ανάλογα με τον αριθμό των κλινών».